銀行業2026年起須披露加密資產風險

全球各地對加密資產的監管愈趨嚴謹。巴塞爾銀行監管委員會最新敲定一套讓銀行用於「披露加密資產風險敞口的範本」，並批准銀行由2026年1月起，須披露各自加密資產風險敞口，惟較最初指定的時間遲了一年。委員會稱，這些披露旨在加強訊息的提供，並支持市場紀律。

此外，委員會討論了代幣化存款和穩定幣的審慎程度如何對資本構成影響，並提到據目前的市場發展情況來看，現有的巴塞爾標準大致涵蓋有關風險，目前未有計劃制訂額外的資本規則。

好友轉睇將崩盤 籲低吸 同時，該委員會同意採取更實際的方法，以應對銀行因愈趨使用第三方，如使用雲計算運行關鍵活動所帶來的風險，並將在本月稍後就取代現行寬鬆指導的原則進行磋商。

至於加密貨幣近期走勢顯著轉弱，比特幣昨失守60,000美元一枚，日內急挫逾5%，報57,241美元；以太幣更跌逾6%，報3,113美元。一直看好幣圈行情的投資理財暢銷書作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）最新亦「轉軚」，指比特幣、黃金乃至股市即將迎來史上最大崩盤，及至明年才有新一輪牛市，惟同時強調此亦是逢低買入的好時機。

渣打仍撐比特幣下月破頂 渣打銀行預期，由於特朗普某程度支持加密貨幣，所以估計比特幣很可能在8月創下歷史新高，並在11月的大選期間突破10萬美元。加密貨幣金融服務公司Galaxy Digital創始人兼億萬富豪Mike Novogratz認為，無論誰贏得今年美國大選，美國的加密貨幣發展未來都獲有利監管。

金價方面，現貨金昨曾微跌0.02%，至每安士2,355美元。投資者觀望美國周五公布的非農數據，會否進一步明確美國的減息路徑，繼而再支持金價後續發展。

比特幣近月價格變化