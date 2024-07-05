黑石：選股先睇AI影響

料左右企業前景 改變風險管理應對 人工智能（AI）發展作為近年影響力最大的科技方向，對於投資界的衝擊亦比預期中更大。全球最大私募基金黑石集團（Blackstone）創始人兼行政總裁蘇世民表示，AI改變了他對風險管理和投資風險定價的方式。他更指出，站在私募股權的投資者角度而言，挑選投資對象要更加謹慎，特別要考慮到AI的潛在影響。「因為一旦AI發展起來，有可能會讓你血本無歸」。

蘇世民直言︰「我們不像二級市場股票投資者，不喜歡的話就可以直接賣股票、退出，我們退不掉，我們持有的是硬資產。所以我們要看一個資產必須從5至10年長期周期視角來觀察評估。」他認為要考慮的是︰如果AI繼續深入發展，對所投資的企業當前業務產生甚麼影響？

「有些企業可能會變成大贏家，一定也有輸家，我們只是不希望意外地成為輸家，這就是我的看法，現在AI已經成為我們看待事物的重要方式。」他又指出，有一些企業在AI融合方面做得很好，但其他有一些企業好像不太適應AI。

蘇世民是在上海出席世界人工智能大會（WAIC）時發表了上述言論。在同一場合中，有中國科網巨頭的舵手亦指出，此前內地大量AI模型湧現、互相競爭造成的「百模大戰」，浪費了巨大的運算能力。不過，這種現象帶來的成果也顯然易見，一些國產的AI大模型已經躋身世界領先水平。

商湯股價昨日收跌0.61%，報1.61元，距離當初上市招股價3.85元仍低58.18%。

華提3建議 促各國加強合作 另一方面，中國領導人在WAIC上提出了3大建議︰深化創新合作、「推動惠普發展、填補智能鴻溝」，以及「加強協同共治、確保智能向上」。具體而言，包括加強與各國合作，建立普遍參與的國際機制及標準規範等。

商湯近期股價走勢