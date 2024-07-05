台積電股價首越千關股東暴富

台灣「股王」台積電股價升勢未停，昨日一舉升穿千元（新台幣‧下同）大關，盤中最高曾見1,010元；全日收升2.66%，報1,005元。按此推算，只要手頭上持有100手台積電（每手1,000股），身家便可以「破億」。台灣的集保結算所資料顯示，截至6月底，持有過百手台積電的股東為5,749人。

有媒體報道亦指出，台積電創始人張忠謀在2018年6月5日退休，當時台積電股價僅為229元。假如他在退休迄今一股未賣，則其持有的持股市值將達到1,257.62億元。台積電目前市值已達到26.06萬億元，甚至高過台灣一年的本地生產總值（GDP）。

近日該公司再傳出加價消息，有指其最先進的3納米製程晶片工藝醞釀在明年加價5%左右，而5納米製程亦因為生產成本上升而提高報價。結合先前台積電的主要客戶、英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳支持台積電加價的消息，市場憧憬台積電的收入及盈利可進一步提升。

三星次季溢利看升12倍 另外，作為台積電的主要對手、南韓三星電子亦即將公布第二季度業績，市場估計其季度經營溢利將錄得12倍的按年增長。除了受惠於與台積電相同的晶圓代工業務外，三星作為記憶體晶片巨頭，其亦受惠於動態記憶體（DRAM）及快閃記憶體（NAND Flash）今年初價格上升13至20%。