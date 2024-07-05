亞股衝高 日台印度齊破頂

亞洲多地股市再破頂。其中日本股市連升5個交易日，日經平均指數昨日盤中逼近歷史峰值，最終全日升0.82%或332點至40,913點收市，打破今年3月22日所創40,888點的收市歷史高位，該指數今年已累漲22.4%。東證指數亦曾漲1%至2,900點，突破日本泡沫經濟期1989年12月的盤中歷史高位2,886點，最終收報2,898點，升26點或0.92%。

圓匯跌勢喘定利買股 分析員指，日圓匯價雖然下跌，但海外投資者解讀為利好日本出口商將海外盈利轉化為日圓，並且圓匯跌勢喘定，有利投資者入市買日股。不過，少子化仍是日本遠憂，日本智庫國際協力事業團報告指出，若日本政府想要在人口減少的情況下，實現經濟增長目標，那麼到2040年，日本恐短缺近100萬名外籍工人。

台灣加權指數昨日盤中一度漲1.72%至23,571點，再創歷史新高；全日收漲1.51%報23,522點，同時是新收市高位，該指數今年內累漲31%。除了台積電「破千」外，另一隻為華城電機收漲4.64%至1,015元新台幣，亦為首次站上1,000元大關，該股年內累漲210%。

孟買指數站穩8萬點 印度孟買30指數（Sensex）日前盤中升破8萬點關後，昨日再升62點或0.08%，至80,049點收市，再創新高，並正式站穩8萬點之上收市。南韓首爾綜合指數也在科技股的帶動下，升30點以全日高位2,824點收市，創約兩年高位。新加坡海峽時報指數同創兩年高，盤中高見3,442點，收報3,438點，升0.46%。