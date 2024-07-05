歐加徵華電動車關稅為期4個月
毫無意外，歐盟如期在本月對中國產電動車加徵臨時進口關稅，為期4個月，比亞迪股份(01211)額外稅率維持17.4%，即日起會遭徵收27.4%關稅，其他車廠則獲象徵式地下調最多0.5個百分點。
吉汽稅率微降至19.9%
歐盟委員會昨仍堅稱，中國對電動車產業鏈的補貼給相關中資企業「不公平」競爭優勢，威脅歐盟的電動車生產商，之後仍會與中方進行「技術層面」磋商，務求達致既有效化解歐方關注、又符合世界貿易組織（WTO）標準的解決方案。
不過，歐盟委員會會把反補貼調查的最終決定，即是否對加徵關稅、加多少，交給成員國在10月表決，一旦正式加，通常為期5年。中國電動車如要避過一劫，就寄望最少15個成員國反對，且佔到歐盟65%人口，問題是共佔40%的法國、意大利和西班牙會撐，而擺明反對的德國則約佔18%。
被指不公平競爭的中國電動車產業鏈又獻新猷。車用電池「一哥」寧德時代昨發布兩款商用車的動力電池，其中一款號稱12分鐘補電六成，設計壽命用8年或行走80萬公里。摩根士丹利維持寧德時代「增持」評級，目標價230元人民幣。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：