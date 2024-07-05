歐加徵華電動車關稅為期4個月

歐盟委員會昨仍堅稱，中國對電動車產業鏈的補貼給相關中資企業「不公平」競爭優勢，威脅歐盟的電動車生產商，之後仍會與中方進行「技術層面」磋商，務求達致既有效化解歐方關注、又符合世界貿易組織（WTO）標準的解決方案。

不過，歐盟委員會會把反補貼調查的最終決定，即是否對加徵關稅、加多少，交給成員國在10月表決，一旦正式加，通常為期5年。中國電動車如要避過一劫，就寄望最少15個成員國反對，且佔到歐盟65%人口，問題是共佔40%的法國、意大利和西班牙會撐，而擺明反對的德國則約佔18%。

被指不公平競爭的中國電動車產業鏈又獻新猷。車用電池「一哥」寧德時代昨發布兩款商用車的動力電池，其中一款號稱12分鐘補電六成，設計壽命用8年或行走80萬公里。摩根士丹利維持寧德時代「增持」評級，目標價230元人民幣。