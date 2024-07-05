人行傳選定工行郵儲行借國債

外媒引述消息指，人行已與工行簽訂借入國債的協議，並與郵儲行就借入國債事項進行溝通，暫時未知人行是否有跟其他銀行達成協議，而計劃進行時間，以及借入國債的利率水平等尚不清楚。

人民幣反彈 滬深股續跌 另為維護銀行體系流動性合理充裕，人行昨日開展20億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8厘，連續4日維持此逆回購操作規模。對沖到期量後，公開市場單日淨回籠980億元。

在岸人民幣昨收市報7.2698兌每美元，按日升36點子，中間價亦暫時脫離近7個半月低位，與市場預測偏離仍逾1,350點子。有交易員表示，美元在亞洲時段持續弱勢，紓緩人民幣貶值壓力，日內成交明顯增加，但日圓仍處於38年低位附近，拖累人民幣匯價。

A股表現方面，滬綜指低收24點或0.83%，報2,957點，連跌兩日；深成指收報8,673點，跌86點或0.99%；深圳創業板指數報1,647點，挫12點或0.78%。兩市成交合計5,831億元。

大摩：消費稅改革無迫切性 至於近期成為焦點的消費稅改革，市場憧憬在月中舉行的三中全會期間出台，惟摩根士丹利「大潑冷水」，認為消費稅改革沒有迫切性，即使從財政結構方面進行評估，消費稅亦無助地方政府收窄財政差距，直言現時內地經濟急需財政刺激措施，包括供應鏈自給自足，以及科技創新等範疇，而消費稅改革反而會為內地現時的通縮情況帶來更多負面影響。