恒大接兩項額外復牌指引
刊發未公布財務業績 證明管理層誠信能力
正在清盤當中、創始人因公司造假數終身禁入內地證券市場的巨型內房企業中國恒大(03333)，日前接獲聯交所兩項額外復牌指引，其一是刊發按上市規則應刊發但尚未刊發的財務業績，並處理任何審核修訂；其二是證明管理層、對公司管理及營運有重大影響力者，其誠信、能力、品格並無合理監管疑慮，不會令投資者承受風險及損害市場信心。
曾為恒大核數多年的會計師樓羅兵咸永道亦據報人心惶惶，事緣該行恐被內地處以破紀錄罰款的消息傳出後，近月接連失去多名大客戶。外媒報道，其餘3大會計師事務所及一些內地本土會計師樓接獲羅兵咸員工的求職查詢，一些更是合夥人級數。
過往擴張狠勁不輸恒大的融創中國(01918)，內地業務經營實體融創房地產集團有限公司與若干關聯公司新增一條被執行人訊息，涉34.89億元（人民幣‧下同）。融創房地產迄今被執行總額累計超過265億元。
萬科滬商場傳售予GIC
地方政府則為消化樓盤庫存各出奇謀，東吳大帝孫權的老家──杭州市富陽區一口氣祭出幾招，首先是發展商在今年4至12月期間，新樓花及在售樓花季度銷售面積達標，可獲每方米10元或以上獎勵，中簽率低於100%除外，防範滯銷用意極為明顯，其次是區內機關及企業的職工在富陽團購3套或以上新建商品住宅可獲補貼。
花旗料內房有短炒機會
內銀再面臨提前還貸潮
然而，花旗提醒，政府買入樓盤充其量是遏止民眾對樓價下行的悲觀預期，內房問題的癥結在於國民仍否願意加槓桿去買樓。內媒報道，近期救市政策令新的樓按息率與既有樓按的差距有所擴闊，加上業主希望減少供款支出，內地銀行面臨新一輪的「提前還貸」浪潮。
不遏止的後果無疑是損失一批優質資產，內媒引述業界人士直言，「各家銀行的額度也愈來愈被壓縮，相比起前兩年現在提前還貸更困難。每個月額度幾百萬元，現在最長的要等3個多月，如果需要提前還貸1,000萬元以上還得等更長時間。」專家相信，內銀始終要再給既有樓按減息，但前提是減息、降存款準備金率，以及銀行再削存息。
提到內地樓按，內媒報道，深圳多家商業銀行已要求，今日起，個人住房按揭貸款要在主體封頂後始能放款。
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