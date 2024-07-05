恒大接兩項額外復牌指引

曾為恒大核數多年的會計師樓羅兵咸永道亦據報人心惶惶，事緣該行恐被內地處以破紀錄罰款的消息傳出後，近月接連失去多名大客戶。外媒報道，其餘3大會計師事務所及一些內地本土會計師樓接獲羅兵咸員工的求職查詢，一些更是合夥人級數。

地方政府則為消化樓盤庫存各出奇謀，東吳大帝孫權的老家──杭州市富陽區一口氣祭出幾招，首先是發展商在今年4至12月期間，新樓花及在售樓花季度銷售面積達標，可獲每方米10元或以上獎勵，中簽率低於100%除外，防範滯銷用意極為明顯，其次是區內機關及企業的職工在富陽團購3套或以上新建商品住宅可獲補貼。

內銀再面臨提前還貸潮 然而，花旗提醒，政府買入樓盤充其量是遏止民眾對樓價下行的悲觀預期，內房問題的癥結在於國民仍否願意加槓桿去買樓。內媒報道，近期救市政策令新的樓按息率與既有樓按的差距有所擴闊，加上業主希望減少供款支出，內地銀行面臨新一輪的「提前還貸」浪潮。

不遏止的後果無疑是損失一批優質資產，內媒引述業界人士直言，「各家銀行的額度也愈來愈被壓縮，相比起前兩年現在提前還貸更困難。每個月額度幾百萬元，現在最長的要等3個多月，如果需要提前還貸1,000萬元以上還得等更長時間。」專家相信，內銀始終要再給既有樓按減息，但前提是減息、降存款準備金率，以及銀行再削存息。

提到內地樓按，內媒報道，深圳多家商業銀行已要求，今日起，個人住房按揭貸款要在主體封頂後始能放款。

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