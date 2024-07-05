恒指升4日企穩萬八 成交縮兩成

港股連升4個交易日，恒生指數收市企穩萬八點關以上，惟全日成交按日再縮20.05%，至908.25億元，為近3個月以來最少。中資券商中金認為，恒指在18,000點附近將有一定支持，即使因為意外衝擊而承壓，再介入的勝率也相對較高，7月內、外部的重要政策窗口值得密切關注。

遭點名看淡 李寧挫3% 恒指昨日高開101點，盤中最多升154點，高見18,133點，可是其後一度倒跌最多36點，並失守18,000點，低見17,942點，隨後反覆靠穩，收市上升49點，報18,028點。國企指數漲15點或0.23%，收報6,470點；科技指數揚22點或0.63%，收報3,649點。南下「北水」昨日繼續掃貨，錄得淨買入9.45億元，連續7日累計淨流入219.93億元。

高盛首席中國股票策略分析師劉勁津則指，投資者對額外政策寬鬆及改革突破的預期保守，隨着估值及倉位由近期高位回落，在內地三中全會7月中旬召開前，中資股份將有可觀的風險回報。另一方面，美國聯儲局有可能在9月開始減息，據該行的模型估算，H股在未來3個月有望跑贏A股，仍偏好具穩定現金流股份、具派息或回購潛力股份，以及央企及地方國企。

中金認為，港股仍具優勢，包括估值吸引、盈利受益結構差異更有優勢等。在整體不大幅「加槓桿」的宏觀環境下，出現指數等級行情的機會不大，但在「穩槓桿」下，不至於出現「去槓桿」的單邊下行情況，反而出現更多震盪格局下的結構性行情。

中金指出，現時能夠提供「活錢」的資產愈來愈具有稀缺性，同時更多理財和保險資金偏好這類資產，以滿足負債端需求，故具充裕及穩定自由現金流的公司吸引力不斷增加。

金管傳貼現窗放水10億 另一方面，據外媒報道，香港銀行周三向金管局貼現窗借取10億元隔夜流動性，為本月首次操作。金管局的網頁顯示，香港銀行體系總結餘昨日已經相應回落至452億元。