MPF半年人均賺1.25萬5載最勁
積金評級表示，強積金（MPF）6月份投資回報約0.76%，2024年第二季回報約2.62%，上半年回報約5.16%，這是強積金自2019年以來最好的上半年回報，也是自強積金成立以來的第6個最佳的上半年開局。該行預計強積金總資產將達1.227萬億元的歷史新高，適逢積金局的「積金易」平台正式啟動，創造強積金兩大里程碑！
美股基金回報13%稱冠
以港元計算，6月份投資收益約93億元，即475萬名強積金成員平均獲利約2,000元；第二季累計投資收益約311億元（或每位成員平均收益約6,500元）；今年上半年累計投資收益約596億元（或每位成員平均收益約12,500元）。
在計入投資收益及強積金供款後，475萬名強積金成員平均帳戶結餘約為25.81萬元，較5月底上升約2,800元，較第一季增加約9,200元，上半年增加約18,100元。
美國股票基金以13.65%的回報率位居強積金上半年表現榜首位。同時間，美國股票基金在今年首6個月中的5個月回報皆高踞前3名，並創下自強積金推出以來該基金類別中第4高的首6個月回報。
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