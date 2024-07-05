MPF半年人均賺1.25萬5載最勁

積金評級表示，強積金（MPF）6月份投資回報約0.76%，2024年第二季回報約2.62%，上半年回報約5.16%，這是強積金自2019年以來最好的上半年回報，也是自強積金成立以來的第6個最佳的上半年開局。該行預計強積金總資產將達1.227萬億元的歷史新高，適逢積金局的「積金易」平台正式啟動，創造強積金兩大里程碑！