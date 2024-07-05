產經

叙福樓：市道差 今年關7店開7店

叙福樓主席黃傑龍表示，將繼續善用資金進行分店布局轉型，投資未來。 叙福樓主席黃傑龍表示，將繼續善用資金進行分店布局轉型，投資未來。
叙福樓主席黃傑龍表示，將繼續善用資金進行分店布局轉型，投資未來。
今年零售市道不濟，餐飲業亦受牽連。連鎖餐飲公司叙福樓集團(01978)主席及行政總裁黃傑龍在社交媒體貼文表示，在市道不景氣下，今年會比較保守，分店數目不會大增、有開有關，而且要關的也不會猶豫，已決定在今年結業和開設的分店剛好各7間。
叙福樓集團股價昨日跌2.74%至0.71元收市。其他餐飲股個別發展，「本地薑」大家樂集團(00341)、翠華控股(01314)、譚仔國際(02217)分別升0.12%、0.41%、0.97%，大快活集團(00052)則跌0.9%。
反駁湯文亮言論
黃說，關店的包括3、4月已結業的兩間牛涮鍋及上周公布的4間其他餐廳，同時今年100%肯定會開設的分店包括今年初開設的沙田第一城牛角、上星期已開設的MOKO牛角等，另外9月會開設香港機場The Matcha Tokyo，年底K11開設溫野菜，亦有數間新店正在最後商談中，有機會於今年開設。
本周初，地產界人士湯文亮以「黃傑龍的逢四退一」為題撰文，指黃只餘12間餐廳繼續經營。黃在上述貼文內說：「消費市道唔好係你知我知單眼佬都知，有出吓街都見到感受到的」；又澄清集團旗下共有12個品牌，共58間分店。由於公司完全沒有借貸，反而持有較大量現金，將於高息環境下繼續善用資金進行分店布局轉型，投資未來。
券商看好百勝中國
內地餐飲股方面，海底撈(06862)、九毛九(09922)股價昨日跌0.57%和3.52%；百勝中國(09987)升1.82%。東北證券發表報告，維持百勝中國「買入」投資評級，預計2024至2026年歸母淨利潤分別為8.7億美元、9.9億美元、11.5億美元，指公司更多受到宏觀消費力不振的掣肘，但期待消費回暖對業績帶來催化作用。
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