叙福樓：市道差 今年關7店開7店

黃說，關店的包括3、4月已結業的兩間牛涮鍋及上周公布的4間其他餐廳，同時今年100%肯定會開設的分店包括今年初開設的沙田第一城牛角、上星期已開設的MOKO牛角等，另外9月會開設香港機場The Matcha Tokyo，年底K11開設溫野菜，亦有數間新店正在最後商談中，有機會於今年開設。

本周初，地產界人士湯文亮以「黃傑龍的逢四退一」為題撰文，指黃只餘12間餐廳繼續經營。黃在上述貼文內說：「消費市道唔好係你知我知單眼佬都知，有出吓街都見到感受到的」；又澄清集團旗下共有12個品牌，共58間分店。由於公司完全沒有借貸，反而持有較大量現金，將於高息環境下繼續善用資金進行分店布局轉型，投資未來。