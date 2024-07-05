叙福樓：市道差 今年關7店開7店
今年零售市道不濟，餐飲業亦受牽連。連鎖餐飲公司叙福樓集團(01978)主席及行政總裁黃傑龍在社交媒體貼文表示，在市道不景氣下，今年會比較保守，分店數目不會大增、有開有關，而且要關的也不會猶豫，已決定在今年結業和開設的分店剛好各7間。
反駁湯文亮言論
黃說，關店的包括3、4月已結業的兩間牛涮鍋及上周公布的4間其他餐廳，同時今年100%肯定會開設的分店包括今年初開設的沙田第一城牛角、上星期已開設的MOKO牛角等，另外9月會開設香港機場The Matcha Tokyo，年底K11開設溫野菜，亦有數間新店正在最後商談中，有機會於今年開設。
本周初，地產界人士湯文亮以「黃傑龍的逢四退一」為題撰文，指黃只餘12間餐廳繼續經營。黃在上述貼文內說：「消費市道唔好係你知我知單眼佬都知，有出吓街都見到感受到的」；又澄清集團旗下共有12個品牌，共58間分店。由於公司完全沒有借貸，反而持有較大量現金，將於高息環境下繼續善用資金進行分店布局轉型，投資未來。
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