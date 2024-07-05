港大預期本港次季GDP僅增2%

疫後香港經濟復常不似預期，香港大學香港經濟及商業策略研究所周四發表《2024年第三季宏觀經濟預測》，估計第二季香港實質經濟增長（GDP）將會放緩至2%，較首季增長2.7%有所減速，主要是反映香港需求出現減慢，至於今年全年經濟增長預測則維持在2.3%。

按各個經濟環節劃分，港大預期，上季私人消費開支為按年升0.1%，政府消費開支跌4%，而期內貨品進出口分別升3.3%及5.7%，服務輸入及輸出分別升23.1%及6.4%。

私人消費今季或轉跌 展望第三季前景，港大稱雖然美國聯儲局減息幅度遜預期，惟某程度上仍能提供輕微增長動力，所以預期第三季香港實質經濟增長為2.3%。

不過，要留意的是，該大學同時預計，第三季私人消費開支將現輕微負增長，按年跌幅為0.2%，是自疫情減退以來首度出現輕微負增長，主要是有見今年4月及5月零售業銷貨額按年下跌16.5%及12.9%，反映零售業前景嚴峻，而這起因是市民消費模式改變及境外消費急升所致。

不僅如此，港大的每月經濟指標亦對訪港旅客人數及本港居民離港人數作出預測，惟數據卻顯示前者升幅不及後者，可見零售商估計本港零售市道仍要捱一段時間不無道理。

數據提及，預測今年7至9月訪港旅客人數僅按年增長22.6%、19.4%及15.3%；同期本港居民離港人數，預估按年升幅分別為61.4%、55.4%及62.5%。

失業率料維持3% 就業市場方面，港大認為會持續緊張，並料失業率今年首3季維持在3%水平；又估計香港年內物價升幅不大，綜合消費物價指數（CPI）第二、三季按年僅升1.1%及0.9%。

其實，早前港府公布香港首季GDP增長2.7%超預期，不少大行上調了今年全年的增長預測，其中，摩根大通預計香港今年GDP增長3.2%，高盛及花旗的增長預測分別為3.5%及3%，大新金融料增長3.1%。惟如今看來，次季表現似乎與市場預期有落差，若第三季至末季初尚未見明顯改善，則全年增長預測遜預期的風險上升。