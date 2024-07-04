港零售多面受敵 苦日子未見盡頭

去年初通關以來，香港零售業除了在通關初期的低基數效應下出現過短暫旺景後，便又再受靶，皆因備受眾多內外因素夾擊，包括本地消費模式轉變、報復式外遊浪潮、訪港旅客要求改變、舖租等成本高企等。不過，一點可以肯定的是，香港的客源和消費力都在改善，消費模式轉變令原有需求減弱的同時，亦會帶來新需求，零售商得變陣求存，並以創新思維發掘新商機。

香港零售業過去十多年長期依賴內地遊客，疫前高峰基本上躺着也賺錢，商家都太着意「質素」。到了疫後，內地經濟靠炒地炒樓炒股發達的日子不再，居民消費都變得踏實，訪港遊客更多追求特色、服務，與疫前的大額兼大量消費截然不同，零售商要迎合客戶新需求，就得改變服務，迎合需求，這本就是營商應變之道。老是坐着訴說沒有「貴客」，自然解決不了問題。

至於本地居民消費，港元聯匯制度下，美元偏強，港元購買力不言而喻。港人如今平日省吃儉用，儲錢外遊（不論是到日本、抑或內地），例如用餐寧可平日食兩餸飯都不上餐館，且嚴格的防疫措施打殘了香港的夜經濟，居民都習慣了夜間不出門消費，基本上晚市難復舊觀，對餐飲業而言是「致命傷」。生意額少了，得減省成本，但如何能同一時間維持服務質素，是零售、餐飲商經營的一大考驗。

零售商的成本包括租金和人工兩大項目。基本上，難請人之下，人工能省的空間不太大，除非將部分工序機械化，以達到減省人手的效果；另一方面可以多努力的，是加強員工專業培訓，提升待客之道，做到「賓至如歸」的專業水平。至於租金，基本上都是取決於市場需求，除非經濟大幅波動，否則鮮有出現大單邊走向。如是者，商戶的成本控制，還是得靠引入創新元素來提升產出價值和效益。

畢竟外來遊客又好，本地居民也好，如今都不是缺錢消費，而是審慎消費，講求性價比，若然覺得產品或服務獨特、新穎，貴一貴都有市場，就看商家能否推陳出新，因應市場變化革新營商，掌握新商機。再看常說港人北上消費令客戶流失，大灣區融合發展既是大勢所趨，這個營商轉變只有去適應，致力於吸引更多內地與海外旅客來港消費，彌補生意缺口，當是大方向。

當然，政府積極舉辦大型活動，推廣香港旅遊，是少不得的工夫。不過，早前政府大員才說振經濟要「先提量再提質」，那邊廂專責官員近日呼籲不應盲目追求旅客數字增長，到底政府實際如何部署，讓人摸不着頭腦。作為商家，始終都是要自己計自己數，難指望政府打救。

其實，除了傳統的旅遊觀光之外，創新科技發展和應用，也能帶來好多新的產品和服務體驗，如何走出舊有的框框，接觸新的事物，改善產品，提升服務，政府可在這方面為商界提供更多資訊和便利，也可在稅收上多鼓勵商業創科應用，各方共同改進完善，始能應對眼前營商環境複雜多變的挑戰。