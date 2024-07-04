板塊分析：半導體業增長空間廣闊

美國總統大選首場電視辯論後，選情形勢對特朗普有利，美國債息抽升以至美匯指數上升，不利風險資產。本周市場焦點落在美國非農就業報告，若就業市場加快降溫，或可增強年內減息兩次的預期。同時，投資者宜觀望7月內地改革路線圖，恒生指數料反覆下試250天線約17,530點。

市傳兩納米等最先進製程相關研發，以及兩納米後續需求超出預期強勁，推動台積電擴產。市場預計，台積電2025年資本開支達320億至360億美元，按年增長介乎12.5至14.3%。另外，南韓SK海力士亦計劃到2028年投資高達748億美元，其中80%將用於高帶寬內存（HBM）晶片的研發和生產。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）