股市估市：歐股具備追落後條件

由年初至6月27日止，泛歐600指數升幅約7%，跑輸標普500指數近15%升幅。歐股最近一個月跌近2%，明顯跑輸環球成熟股市，或受法國國會選舉不明朗因素拖累。雖然選舉結果或增加短線波動性，但歐股整體基本面包括盈利增長、毛利率、資本分派收益率等均仍良好，歐洲央行減息周期過往亦對歐股普遍正面，若歐股過度調整或可增加中線回報機會。

歐元區經濟持續改善，故上調2024年泛歐600指數每股盈利增長至8%，2025年每股盈利增長約10%，今年底及明年中目標分別為540點及580點，潛在升幅約5.3%及13%，偏好歐洲增長行業，主要超配包括科技、工業和醫療保健行業。

減息周期利股市上揚 考慮到美股較多科技或高增長行業，歐洲股市估值相對美股存有折讓並非不合理，1995年至今歐股估值比美股平均折讓近15%，但目前的折讓幅度已高達35%，而歐股大多數行業估值都落後美股同業。

歐洲央行在6月正式開始減息周期，而歐股通常在寬鬆周期開始後上揚，並在減息後的12個月內表現良好，減息後12個月的平均升幅約7%。利率的中期前景亦同樣對歐股有利，預計歐洲央行政策利率或在2025年第四季減至2.25厘。過去當利率水平在兩至3厘時，歐股錄得正回報的比例高達近七成半，在各個利率區間中最高，而平均月度回報近1.5%亦冠絕各個利率區間。

歐股升勢在第一季集中在少數巨企，但更多股票隨後在4月份開始好轉。縱使最近美國大型科技股主導升勢短期或嚴重不利環球股市表現廣泛好轉至歐股，以及歐股內部更多股票做好的趨勢，尤其近期歐股升勢已開始集中在少數企業，但歐元區經濟改善和每股盈利持續上調，應更有利歐股中期廣泛好轉。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪