簡訊一覽

●中國石化集團公布，旗下廣州石化氫燃料電池供氫中心擴能改造項目已於6月底機械竣工，正進入生產準備的階段，項目包括每小時5,200標準立方米氫氣提純裝置、加氫母站及配套單元，成為集團建成的華南地區最大氫燃料電池供氫中心。

●經營連鎖快餐店「摩斯漢堡」（MOS Burger）的日本摩斯飲食服務公司（Mos Food Services）據報已終止內地業務，在上海和福建省等地營運的6家店舖已於6月全部關門，是公司繼1997年之後第二次退出中國，原因是個人消費低迷、店舖業績惡化，相信盈利難以改善。

●土耳其6月年度通脹率71.6%，低於先前的75.45%；預測值為72.6%。

●數據及研究公司CCData發表的研究報告指，今年1月美國批准推出現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）以來，已吸引約144.1億美元淨流入，預計比特幣價格今年或再破頂。比特幣昨日在60,000美元關徘徊。