產經

簡訊一覽

●麗新國際(00191)及麗新發展(00488)聯合宣布，麗新發展持有50%之合營公司向中資華潤旗下華潤隆地出售將軍澳住宅藍塘傲的商業樓層和公眾停車位，代價為5.4億元。麗新發展作為發展商之一，預計會蝕3.07億元。
●長和(00001)旗下3英國與Vodafone英國業務合併計劃，已於今年5月獲英國政府有條件批准。Vodafone已與Virgin Media O2於英國達成網絡共享協議，當中包括頻譜轉移計劃，希望合併可獲監管機構批准。
●中國石化集團公布，旗下廣州石化氫燃料電池供氫中心擴能改造項目已於6月底機械竣工，正進入生產準備的階段，項目包括每小時5,200標準立方米氫氣提純裝置、加氫母站及配套單元，成為集團建成的華南地區最大氫燃料電池供氫中心。
●經營連鎖快餐店「摩斯漢堡」（MOS Burger）的日本摩斯飲食服務公司（Mos Food Services）據報已終止內地業務，在上海和福建省等地營運的6家店舖已於6月全部關門，是公司繼1997年之後第二次退出中國，原因是個人消費低迷、店舖業績惡化，相信盈利難以改善。
●中國平安(02318)及旗下陸金所控股(06623)公布，由於陸控的控股股東安科技術及平安海外控股選擇以股代息，完成後手持陸控經擴大後約56.82%總股數，觸發其作出可能的強制性全面要約。當中，每股陸控股份要約價為現金1.127美元（相當於約8.803港元），較昨日收市價折讓28.43%。惟平保一方強調無意私有化陸控，且認為不存在私有化陸控的合理可能性，並有意維持陸控於聯交所及紐交所的上市。
●土耳其6月年度通脹率71.6%，低於先前的75.45%；預測值為72.6%。
●數據及研究公司CCData發表的研究報告指，今年1月美國批准推出現貨比特幣交易所買賣基金（ETF）以來，已吸引約144.1億美元淨流入，預計比特幣價格今年或再破頂。比特幣昨日在60,000美元關徘徊。
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