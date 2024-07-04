絲絲講場：袋鼠國禽流感鬧蛋荒 麥記縮早餐供應時間

北半球熱浪來襲，影響農作物收成，咁正值冬天嘅南半球又點呢？睇澳洲嘅麥當勞就知一二啦。最近袋鼠國麥記就宣布，全國各地原本維持到中午嘅早餐時段，暫時提前到上午10點半結束，原因係禽流感引發雞蛋供應短缺。

當地麥記日前喺社交媒體發文，話喺目前嘅挑戰之下，麥記同其他零售商一樣，都好小心咁管理雞蛋嘅供應，所以為咗穩定，先至有縮短早餐時段嘅決定。公司會同澳洲嘅農民、供應商一齊努力，盡快恢復正常，仲話薯餅唔受影響，全日都有得賣，呢樣香港係冇㗎。

話時話，自5月以來，澳洲東南部多達11處家禽農場遭受病毒入侵。受影響雞蛋數量少於10%，當局聲稱已成功遏抑疫情，但部分零售商暫時仍要限制雞蛋銷售。

中國店15億產業園投產 大家都睇到供應鏈係幾咁緊要啦。所以麥當勞中國最近就同4大供應商賓堡、順新暉、泰森、紫丹共同宣布，投資咗15億元人民幣嘅湖北供應鏈智慧產業園正式投產啦。

該產業園預計年產值近15億元人民幣，規劃產能包括3.4萬噸肉類產品、2.7億個麵包、3,000萬個糕點同20億個包裝產品。可見食品工業真係一盤大生意嚟㗎！

余絲韻