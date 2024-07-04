5月航空貨運量按年增14%

國際航空運輸協會（IATA）最新發表的報告指出，由於貿易增長、電子商務和海運運力限制，航空貨運已連續6個月實現兩位數增長，5月的總貨量以貨物噸公里（CTKs）計算，按年增長14.7%，按季增長5.3%，但隨着美國對來自中國的電商貨實施更嚴格的條件，可能會出現一些抑制因素，對亞洲至北美航線貨量增長構成重大威脅。

IATA指出，5月所有地區的航空貨運需求都大幅上升，主要受益於貿易增長、蓬勃發展的電子商務和海運運力限制。由於採購經理對未來增長抱持預期，前景基本保持樂觀。5月按年增長的最大貢獻者是來自亞太和歐洲的航空公司，總共貢獻大約三分之二的增長，這些航空公司分別代表了客運量最大和第三大的地區。

林又稱，公司將於部分航班額外增加一名機艙服務員，以進一步提升服務；另亦正在部分航班上，為商務艙旅客及鑽石卡會員免費提供的飛機無線網絡服務進行測試，若成效滿意會於未來數月正式提供服務。