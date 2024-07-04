澳洲5月零售升0.6% 勝預期

澳洲統計局公布，經季調後，5月零售銷售貨值約359.41億澳元，按月升幅加快至0.6%，勝市場預期升0.3%；前值升0.1%，連升兩個月。分析指，消費者趁財政年度末推廣購買折扣貨，刺激零售銷售增長，惟過去數月消費者開支受限，零售業得依賴折扣或推廣活動以刺激非必需品消費。

服務業擴張放緩 該局又公布，澳洲經季調後5月總批出建築許可按月增5.5%至14,175間，高於市場預期升1.6%，前值為升1.9%；按年則跌8.5%；總新批建築許可總值130.47億澳元，按月增0.6%；總住宅新批建築許可總值76.38億澳元，按月增2.3%；非住宅新批建築許可總值54.09億澳元，按月轉跌1.6%，前值為升0.7%。

Judo Bank/標普全球則公布，經季調後，澳洲6月服務業採購經理指數（PMI）終值向上修訂，由前值52.5降至51.2，仍勝市場預期的50.6。期內澳洲服務企業新業務增長顯著放緩，招聘增速放緩至近一年來最慢，反映澳洲央行對勞動市場放緩的擔憂有其原因。另6月製造業PMI由前值49.7降至47.2；綜合PMI終值由前值52.1降至50.7，略勝市場預期的50.6，連續5個月擴張，但增速屬這段期間內最慢。

此外，澳新銀行集團（ANZ）數據顯示，新西蘭6月ANZ商品價格指數按月續升1.5%，前值為升1.1%；按年升7.4%，前值為升4%。以新西蘭元計則按月轉升0.3%，前值為跌0.7%；按年升7.2%，前值為升6.3%。