日股再漲 印度曾破8萬

大摩上調東證目標 明年中闖3200點 受惠美國聯儲局主席鮑威爾日前釋出「鴿派」言論，指美國通脹有放緩趨勢，亞太區股市昨普遍做好。其中，日經平均指數連續第二日企穩在40,000點樓上收市，收報40,580點，升506點或1.26%，連同東證指數（TOPIX）均升足4日。摩根士丹利發表報告指，日本股市仍是該行在亞洲市場首選，同時將東證指數明年中期目標上調至3,200點，意味較現水平仍有10%升幅。

外資日股持倉佔31%新高 此外，印度孟買Sensex 30指數昨日亦史上首度升穿80,000點，高位見80,074點，收升545點或0.69%，報79,986點。

要留意，日股反彈的背後，無論外資以至散戶的持股金額及數量均創歷史紀錄新高。日本交易所集團日前公布的數據顯示，於截至今年3月底止的2023/2024財年，外資持有的股票總價值佔比達31.8%，是自1970年有數據以來最勁。

東京證券交易所另一數據提及，於該財年，日本股市的個人股東人數連續10年增加，按年再多462萬人或7%，達7,445萬人，刷新歷史紀錄。分析指，當地今年1月啟動的新小額投資免稅制度（NISA），正正是推動民眾將儲蓄變投資的重要誘因。

據悉，一批NISA戶口今年首5月力吼高股息股以及拆細股，其中日本電報電話公司（NTT）排個股首位，買入金額為1,115億日圓（約53億港元），三菱日聯金融集團及日本煙草產業緊隨其後，買入金額分別為743億日圓及738億日圓（即各約35億港元）。

每百Yen兌港元低見4.82 日圓匯價繼續未止瀉，兌每美元昨日一度低見161.99，折合每百日圓兌港元報4.82。不過，在圓匯持續貶值之下，日本上月服務業採購經理指數（PMI）卻結束連續21個月的擴張態勢，6月服務業PMI終值跌至49.4，低過5月的53.8。

調查又顯示，期內消費服務、金融與保險、房地產與商業服務的需求下降，而運輸與倉儲、訊息與通訊的需求上升，惟受訪企業仍對未來12個月充滿信心。

另邊廂，近年外資狂買、冀押注成為「下一個中國」的印度股市，在銀行股帶動之下昨日繼續狀態大勇。其中，印度最大私人銀行HDFC股價，昨日創下每股1,794盧比的歷史新高，主因市場預期該銀行在MSCI全球指數中的權重可能上升。

高盛估印度債續吸資 隨着上周印度國債開始納入摩根大通新興市場政府國債指數（GBI-EM），同樣吸引數十億美元的資金流入印度。投資銀行高盛指出，在正式納入前，已有約110億美元流入印度債券市場，在債券納入指數之後，預計還有300億美元流入，相關的外資持股比例會由約2%提升至5%。

至於印度6月服務業PMI終值則向上修訂至60.5，高於初值的60.4。期內服務企業新訂單出現強勁增長，國際銷售更以史無前例速度擴張。

另同屬東南亞國家的新加坡，昨亦公布6月PMI，由前值54.2升至55.2，連續16個月處擴張區間，是3月以來最快增速，可見在疫情過後，「中國加一」的供應鏈已經成型，企業一來可以減低營運上風險，又可以避開中美兩國關係緊張議題。

亞太區股市昨日表現