港投冀藉投資加協議 提速構建創科生態圈

為配合內地加快創新科技發展的國家戰略，香港亦在積極部署科技產業發展，以增強核心競爭力。財經事務及庫務局官員表示，香港投資管理有限公司（港投公司）希望發揮「耐心資本」的影響力，透過投資加簽訂合作協議，加速香港創科生態圈的構建，並爭取一定的投資回報。

該局指出，港投公司6月開始落實部分直接及共同投資項目，圍繞硬科技、生命科技、新能源、綠色科技等主題，均聚焦具備前沿技術或處於關鍵行業的企業，屬中長期投資。已公布計劃與思謀集團攜手加速推動人工智能大型語言模型前沿技術在香港的持續開發和應用；而考慮到港投的運作還處於起始階段，投入的資金需要時間才能合理體現回報。

中港證監助券商推跨境理財通 此外，該局指港投公司投資的另一重要政策目標是助力提升香港中長期的競爭力，因此董事會今年給行政總裁訂下的工作目標和績效指標主要包括管治和投資機制的建設、團隊的建立；與本港、內地和海外的投、產、學、研界別建立廣泛和緊密聯繫；物色優質的投資項目、企業和合作夥伴，以及推動本港創科生態圈的構建。

關於理財通，該局稱香港證監會與中國證監會目前正爭取盡快讓兩地合資格且有意參與的證券公司開展「跨境理財通」業務。持牌法團應已獲發牌進行第一類受規管活動、擁有不少於一億元的繳足股本和股東資金、在分銷基金及/或債券方面具有至少3年經驗、在過去3年內任何12個月期間的交易額不少於5億元，以及設有完善的監控系統。另與適用於銀行的現行安排類似，持牌法團在提供「跨境理財通」服務時，應與一家或多家合資格內地券商建立合作安排。