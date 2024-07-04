標普料美意法債務3年內續增

全球多國政府債台高築，遇上今年選舉年帶來的不穩定令人憂慮。評級機構標準普爾警告，美國、意大利及法國等主要經濟體，未來3年難以阻止債務攀升。該行解釋，這些國家的債務要達致基本平衡，必須累計改善債務佔國內生產總值（GDP）2%，但這光景未來3年都難以出現。

英國、法國的大選正進行得如火如荼，美國剛完成的第一場總統選舉辯論亦惹來重大回響。各政黨為爭取選票，通常都以改善經濟、社會民生為口號，但推進這些議題的資金，就很可能加大一國的財政負擔，以致增加政府的債務來實現，或令政府的資產負債表無序地擴大。

估G7待信貸惡化始出手 標普指出，由於這些國家陸續舉行重要選舉，相信惟有信貸環境嚴重惡化，才會促使七大工業國集團（G7）成員國出手，引入更多限制財赤的措施。

該行已率先在今年5月將法國的主權評級，由「AA」降至「AA-」，為13年來首次降級。原因是看到這歐盟第二大經濟體的財政正在轉壞，其預算赤字預料到2027年都會維持在GDP的3%以上。單是2023年政府赤字就達GDP的5.5%，高於該行原來的預期。至於法國的政府債務，預料由2023年佔GDP的109%，增至2027年的112%。

美債務逾34萬億美元 美國現時債務總額更達34.72萬億美元，以去年GDP即27.36萬億美元計，即佔比高達126.9%。這個水平多次被經濟學家警告高得不可持續，因美國政府一年利息支出就達到7,280億美元，即相當於聯邦政府16%的支出。