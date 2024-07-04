美ISM服務業PMI逾4年低 道指高開

美國今日國慶休市前出爐的一系列經濟數據多令人失望，重燃減息預期，10年期美國國債孳息率回落至4.4厘以下，美匯指數曾挫0.55%，低見105.13，現貨金價曾升1.49%，每安士高見2,364.26美元。美股周三半日市早段靠穩，道指曾升79點，報39,411點；標指曾升12點，報5,521點；納指升36點，報18,065點。

私企新增職位遜預期 俗稱「小非農」的ADP新增私人非農業職位6月份降至15萬個，遜預期；上周首次申領失業救濟人數略升至23.8萬，前周持續申領人數升至185.8萬，兩者均超預期。

6月ISM非製造業採購經理指數（PMI）急跌5個百分點至48.8，不但遜預期、再度跌入收縮區間，更是2020年5月疫情爆發後新低，主因商業活動指數突由61.2插至49.6、新訂單指數挫6.8個百分點至47.3的收縮區間，用工指數降至46.1。

另外，5月份工廠訂單按月跌0.5%，不計交通設備按月倒跌0.7%，均遜預期。5月份貿易赤字擴至751億美元，但低於預期。

禮來新藥獲FDA批准上市 企業消息方面，電動車企特斯拉（Tesla）上季交車數量勝預期，加上今日會在上海首度展出二代人形機械人Optimus，股價周三早段升3.7%。

醫藥股消息亦多。正當認知能力備受關注的美國總統拜登要求諾和諾德給減肥藥減價，禮來的阿茲海默症藥物Kisunla獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准上市，為全美第二隻。禮來股價周二收市跌幅縮至0.84%，周三早段升1.3%。

半導體方面，網傳蘋果公司（Apple Inc.）今年稍後推出的iPhone 16系列各機型會用新的A18系統晶片，不像15兩款機沿用14的A16。摩根士丹利稱，Apple或在M5系列晶片採用台積電的先進封裝技術，應用於人工智能（AI）伺服器，明年下半年量產。Apple股價曾升0.48%，台積電則曾升2.91%。

另有消息指，英偉達（Nvidia）的AI圖像處理器（GPU）「H200」預計今年後大量交貨，但由於Blackwell平台上市提前最少一、兩季，或影響客戶採購「H200」，「B100」則有部分能見度，預計出貨時間為明年上半年。英偉達股價曾跌0.93%。