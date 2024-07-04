加國徵華電動車關稅傳不涉電池零件

加拿大擬針對中國電動車徵收關稅事件有新進展。加國政府從周二起進行30天的公眾諮詢，希望了解「是否需要採取額外行動，如進一步的政策指導、監督或限制與加拿大電動車供應鏈中來自中國的交易和投資等舉措」。不過，消息指，未來就算徵稅，只針對已完成汽車，不對電池及零部件徵收。

加國將考慮阻止中國製造的電動車「不公平」進入加拿大市場的方案，包括對進口產品徵收關稅和阻止中國對加拿大工廠的投資。諮詢文件稱，加拿大的電動車行業「面臨因中國電動車對加拿大出口大幅增加而受到損害的風險」。

文件未提潛在稅率 文件內強調中國的補貼涉及必要零件的供應鏈、勞動力和環境問題的解決，以及「人為降低生產成本的措施，導致中國電動車產能嚴重過剩」。不過，文件未有提供潛在的關稅稅率，而是就不同類別汽車可能的關稅稅率，以及關稅措施如何影響電動車產業的總體承受能力尋求意見。

中國外交部、商務部先前多次明確表示，一貫反對違反世貿規則單方面加徵關稅，將採取一切必要措施維護自身正當權益；保留向世貿組織提起訴訟的權利，並將堅定捍衞中國企業合法權益。

據悉，加拿大本次的文件發布是在徵收關稅前必須進行的正式諮詢一部分。其財長方慧蘭上周表示，將徵求包括工會和汽車行業團體等意見，諮詢期將於8月1日屆滿。

美國方面，將於8月1日起對中國電動車徵收100%的關稅，對鋰離子電動車電池徵收25%的關稅，對包括N95在內的口罩徵收25%關稅等。