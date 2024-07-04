賽力斯華為加強合作
問界銷量贏理想 斥25億購商標專利
上海上市的重慶車企賽力斯集團憑着與內地招牌科技企業華為合作推出「問界」系列電動車，上半年銷量超越去年嶄露頭角並「染藍」的理想汽車(02015)，燒錢長達8年的新能源車業務終於賺錢，於是乘勢斥25億元（人民幣‧下同）向華為收購價值102.33億元的問界商標與外觀設計專利。然而，雙方並非「掟煲」，反而會深化合作，中外車企的混戰勢「捲」一個新的高度。
華為之前已將「智界」和「享界」的商標分別轉讓予對應的合作夥伴奇瑞和北汽，於本次交易後重申「不造車」，繼續支持賽力斯「造好」和「賣好」問界，運用智能網聯汽車技術幫助車企發展。雙方早前簽署進一步深化聯合業務的協議，務求把問界打造為「世界級新豪華汽車領先品牌」。賽力斯亦稱，本次交易不影響雙方聯合業務的開展，據報早前才簽約深化合作。
外資持倉偏好比亞迪
賽力斯股價昨跌1.7%，今年以來起伏相當大，但總算累升16.07%，完勝檔次相若的理想，可是與行業龍頭比亞迪股份(01211)的深圳股價相比仍遜一籌。外資亦明顯偏好比亞迪，儘管比亞迪的南水持有量由去年底的5.72%降至4.67%，但賽力斯也只是由1.87%升至1.9%，對比3月底的2.26%，可見資金實有減持。
古老金融望族羅斯柴爾德關連的Edomnd de Rothschild資產管理亦看好比亞迪。其基金經理稱，比亞迪續航里程逾2,000公里的新一代油電混能技術6月橫空出世，可望在全球電動車普及速度減慢的當下殺出重圍，擴大市場份額，並搶佔傳統內燃引擎車的生意。
安本資產管理亦認為，比亞迪與其他中國車企不同之處在於出海力量強勁，尤其是歐盟對中國進口車的關稅（今日生效）總算塵埃落定，市場的焦點必然回到內地競爭及對車企盈利的衝擊。
小鵬平價車本季開售
比亞迪預告泰國暨東南亞首家工廠今日開幕，同時舉行第800萬輛新能源車下線（製成並離開生產線）儀式。由於競爭激烈，據報SUV（運用型多用途車）Atto 3在當地折扣高達34萬泰銖（約7.22萬港元，本港未含稅入場費23.8萬元），惟該廠大部分製成品會外銷，包括歐洲。
今年股價累瀉逾40%的小鵬汽車(09868)昨發布與滴滴出行聯手開發的「小鵬MONA M03」車型，主打10萬至15萬元的市場，預計本季開售和交車。然而，要留意，比亞迪上述意味着充一次電可由香港開往華北的車型售價可低於10萬元。
內地繼續加緊推動汽車行業技術升級。工信部等昨公布北、上、廣、深等20個城市為智能網聯汽車「車路雲一體化」的應用試點城市，大意是車輛與不同城市交通管理平台之間互相「熟悉」，打造「低時延、高可靠」的網聯雲控基礎設施、培育多場景自動駕駛應用、探索商業模式，並完善相關政策和法律，爭取在後年完成通用的相關標準。
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