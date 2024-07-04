賽力斯華為加強合作

華為之前已將「智界」和「享界」的商標分別轉讓予對應的合作夥伴奇瑞和北汽，於本次交易後重申「不造車」，繼續支持賽力斯「造好」和「賣好」問界，運用智能網聯汽車技術幫助車企發展。雙方早前簽署進一步深化聯合業務的協議，務求把問界打造為「世界級新豪華汽車領先品牌」。賽力斯亦稱，本次交易不影響雙方聯合業務的開展，據報早前才簽約深化合作。

古老金融望族羅斯柴爾德關連的Edomnd de Rothschild資產管理亦看好比亞迪。其基金經理稱，比亞迪續航里程逾2,000公里的新一代油電混能技術6月橫空出世，可望在全球電動車普及速度減慢的當下殺出重圍，擴大市場份額，並搶佔傳統內燃引擎車的生意。

安本資產管理亦認為，比亞迪與其他中國車企不同之處在於出海力量強勁，尤其是歐盟對中國進口車的關稅（今日生效）總算塵埃落定，市場的焦點必然回到內地競爭及對車企盈利的衝擊。

小鵬平價車本季開售 比亞迪預告泰國暨東南亞首家工廠今日開幕，同時舉行第800萬輛新能源車下線（製成並離開生產線）儀式。由於競爭激烈，據報SUV（運用型多用途車）Atto 3在當地折扣高達34萬泰銖（約7.22萬港元，本港未含稅入場費23.8萬元），惟該廠大部分製成品會外銷，包括歐洲。

內地繼續加緊推動汽車行業技術升級。工信部等昨公布北、上、廣、深等20個城市為智能網聯汽車「車路雲一體化」的應用試點城市，大意是車輛與不同城市交通管理平台之間互相「熟悉」，打造「低時延、高可靠」的網聯雲控基礎設施、培育多場景自動駕駛應用、探索商業模式，並完善相關政策和法律，爭取在後年完成通用的相關標準。

賽力斯新能源車銷量