傳消費稅改革 中免炒高12%

內地7月起對新西蘭、澳洲和波蘭3國試行免簽入境，而為催谷海南旅遊業，當地在5月推出「機票即門票」消費券活動，遊客在航班起飛15日內可免費進入32個景區，截至6月底，帶動消費約9億元。今次再派旅遊消費券，為該活動第二期，並會增加景區數目，放寬領取限制，及提供酒店住宿、出行等優惠。

不過，摩根士丹利對消費情緒持續疲軟，以及海南自貿區政策風險感到擔憂。儘管當局或改革消費稅，但由於目前政策缺乏明確方向，要量化任何潛在影響仍是言之過早，預期任何普通零售稅率上調，都會令免稅產品變得更具吸引力，惟提醒即使提高稅率，最終消費需求依然是要取決於宏觀經濟表現，以及零售商能否在當前較弱的經濟環境中提價。