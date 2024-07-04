傳消費稅改革 中免炒高12%
內地力谷消費及旅遊業，國家審計署日前透露正規劃新一輪財稅體制改革，昨日收市後，各大投資群「瘋傳」消費稅改革涉及萬億元（人民幣‧下同），並快將公布，而奢侈品、高端服務可能成為率先試點，加上主打免稅的海南再向遊客發放合共1,000萬元的旅遊消費券。免稅店中國中免(01880)昨日曾高見55.9港元，升16.57%；收報53.8港元，升12.2%。
光大證券測算，採用2023年基數，當年實現消費稅收入約1.6萬億元，料地方增加稅收逾7,000億元，推動地方財政收入約6個百分點。
海南派消費券谷旅業
內地7月起對新西蘭、澳洲和波蘭3國試行免簽入境，而為催谷海南旅遊業，當地在5月推出「機票即門票」消費券活動，遊客在航班起飛15日內可免費進入32個景區，截至6月底，帶動消費約9億元。今次再派旅遊消費券，為該活動第二期，並會增加景區數目，放寬領取限制，及提供酒店住宿、出行等優惠。
不過，摩根士丹利對消費情緒持續疲軟，以及海南自貿區政策風險感到擔憂。儘管當局或改革消費稅，但由於目前政策缺乏明確方向，要量化任何潛在影響仍是言之過早，預期任何普通零售稅率上調，都會令免稅產品變得更具吸引力，惟提醒即使提高稅率，最終消費需求依然是要取決於宏觀經濟表現，以及零售商能否在當前較弱的經濟環境中提價。
企業亦主動出擊，旅遊預訂平台攜程集團(09961)與旅遊銷售平台Prioticket合作，透過整合其應用程式介面（API），將與Prioticket相關的供應商、聚合商及平台合作夥伴建立聯繫。摩根士丹利指，這將加快集團擴大其一站式服務，並有助提升其市場份額，維持該企美股目標價64美元及「增持」評級。
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