羅兵咸換亞太及中國主席
曾任中國恒大(03333)核數師的羅兵咸永道（內地稱普華永道），年內遭多家國企撤換之後，羅兵咸永道亞太及中國主席亦在7月起換帥。羅兵咸永道表示，自7月1日起，趙柏基已退休，不再擔任羅兵咸永道亞太及中國主席，由李丹擔任羅兵咸永道亞太及中國主席一職。
李丹頂替趙柏基
羅兵咸永道網站資料顯示，李丹已換上新名銜，而趙柏基的介紹則不再顯示。參考中國註冊會計師協會官網資料，截至去年8月初，李丹仍為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）首席合夥人、中國審計業務主管，並擔任普華永道亞太地區審計業務主管。事實上，羅兵咸永道以每年的7月1日為新財政年度起始日，無論全球或地區的人事任命，均由此日開始。
不過，負債纍纍的恒大旗下附屬旗艦恒大地產，據報再新增9條被執行人訊息，涉及金額合計約19.2億元（人民幣‧下同），而恒大地產現存共有約710條被執行人訊息，被強制執行總額逾716億元。
另一深陷財困的內房企業時代中國控股(01233)繼早前披露就有關重組現有債務工具整體建議，已與高級別及關鍵性商業條款與債權人小組在原則上達成共識之後，昨公布，香港高等法院押後清盤呈請聆訊至7月31日。
美的置業銷售挫
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