羅兵咸換亞太及中國主席

李丹頂替趙柏基

羅兵咸永道網站資料顯示，李丹已換上新名銜，而趙柏基的介紹則不再顯示。參考中國註冊會計師協會官網資料，截至去年8月初，李丹仍為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）首席合夥人、中國審計業務主管，並擔任普華永道亞太地區審計業務主管。事實上，羅兵咸永道以每年的7月1日為新財政年度起始日，無論全球或地區的人事任命，均由此日開始。