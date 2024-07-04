財政部擬要求重報特別國債需求

為救內地長期國債的孳息率，中國人民銀行釋放調控信號，周一決定借入國債。雖未有時間表，但明顯為親自下場出售國債鋪路，業界關注此舉對周五招標續發的30年期超長期特別國債需求會否帶來壓力，據報中國財政部擬要求特別國債承銷團成員重新報送需求。

不過，中國債市情緒已再次回暖，10年國債期貨主力合約價格繼周一倒跌逾0.3%之後，接連兩日反彈，昨再升0.15%；30年國債期貨主力合約價格同樣已止跌回升。幸好兩者的孳息率繼續回穩，均高於周一低位。

至於周五招標的30年特別國債，利率維持2.57厘，涉及總額580億元（人民幣‧下同），為5月特別國債啟動發行以來單期最大發行規模。按照慣例，財政部都會在招標前對承銷團作出提醒通知，以便確認之前報送的數據。是次中標承銷團成員於下周一或之前，將款項繳入財政部指定帳戶。

下周三在港發90億國債 另外，內媒報道，財政部擬續發3年期固息國債，惟中標利率再刷4年低。財政部昨招標續發930億元的3年期固息國債，加權中標收益率為1.6847厘，較二級成交水平低約8點子，續創2020年5月來新低，並較6月初同期限招標結果下降逾15點子。

香港方面，財政部公布將於下周三在香港發行今年第三期90億元國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公布。此前第二期110億元國債，在6月初順利發行，包括兩年期30億元、3年期30億元、5年期30億元及10年期20億元，息率介乎2.15至2.45厘，當時獲超額認購近兩倍。