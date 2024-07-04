人幣兌每美元貶破7.31 滬深股受壓

離岸人民幣走勢疲弱

反映中小型民企為主的財新中國6月服務業採購經理指數（PMI）錄51.2，為去年11月來低位，與人民幣匯率回落走勢互相呼應。人民幣離岸價兌每美元昨早段跌穿7.31算，低見7.3114的8個月新低，顯示市場對人民幣資產的信心再受動搖，連帶滬深股市3大指數昨日齊受壓，滬綜指更結束連續3個交易日的升勢，全日大市成交僅錄5,803.81億元（人民幣‧下同），創去年9月20日後新低。

中小企服務業緩擴張 昨由官方開出的人民幣中間價報7.1312，按日下調21點子，創近7個半月低，是今年來首次跌穿7.13關。現貨人民幣方面，在岸價日內不斷推向交易區間下限，即7.2738，下午4時30分收報7.2734，亦跌20點子，為去年11月13日後低位；離岸價於7.3水平徘徊，每百港元曾兌約93.58元人民幣。

中方企圖托起中國長期國債孳息率，以免中美息差擴大、更多資金沽出人民幣的穩匯措施用心良苦。不過，為期4日的三中全會在本月中召開前，投資者觀望情緒濃厚，加上昨出爐的財新中國服務業PMI按月轉跌2.8個百分點，受服務業增長放緩拖累，6月財新綜合PMI下滑1.3個百分點至52.8，扭轉3個月的升勢，令A股更乏力反彈。

滬綜指全日轉跌0.49%，收報2,982點；深成指亦跌0.59%，深圳創業板指數再回落0.29%，後者連挫5個交易日，仍未擺脫過去7周的頹勢。除了滬深兩市之外，北證50指數昨跌1.97%至692點收市，再刷新歷來收市新低。外資透過滬深股通全日淨沽出14.02億元，兩日累計淨沽近70億元。值得留意，A股貴州茅台昨獲淨買入7.55億元，連續兩日受追捧。

A股ETF成交額逆市增 相較兩市主板交投不足6,000億元的縮量，多隻追蹤滬深300指數的ETF（交易所買賣基金）成交額仍逆市大升。其中，華夏、嘉年華及易方達基金旗下滬深300的ETF單日成交分別按日增2.7倍、1.12倍及81.4%。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，6月市場供求擴張，製造業表現較服務業理想，價格亦穩定。不過，就業收縮，市場信心及有效需求不足仍是現時經濟面臨的極大挑戰，政策對經濟的支持力度仍需進一步加強。

此外，據報部分內地險企已陸續下架預定利率3厘的增額終身壽險產品，新推或即將登場的增額終身壽險產品，預定利率為2.75厘。