港銀內房貸款質素或惡化

畢馬威：對風險有防範 料不會如往年嚴峻 香港銀行業近年持續受困於內地房地產危機，今年首季內地相關貸款的特定分類貸款比率（不良率）升至2.77%。畢馬威中國金融服務合夥人沈耀文認為，目前港銀已為大部分內地房地產商列入壞帳撥備，加上內地當局亦出台多項穩房市措施，資產質素轉差相信不及去年；本地房地產行業則取決於利率前景，暫時未見銀行為香港房地產作大規模壞帳撥備。

畢馬威發表《2024年香港銀行業報告》，指港銀去年平均不良貸款比率由1.36%增至1.65%。沈認為，雖然港銀已對風險有所防範，惟內地樓價未止跌，今年亦見新違約和貸款分類下調出現，相信貸款質素未來或繼續再惡化，但不會較往年嚴重，當局救市對減少貸款違約相當重要。

受惠高息環境 淨息差增 受惠高息環境，去年香港所有持牌銀行的總資產增加2.7%至23萬億元；期內淨息差明顯增加，銀行淨息差上升30點子至1.84%，未計減值前的經營溢利則增長34.7%至2,950億元。

畢馬威中國香港銀行業高級合夥人馬紹輝認為，外圍環境未明朗，但銀行業利潤表現強勁，全年整體資產負債表亦呈現溫和增長。隨着利率或持續高於預期，銀行業將繼續受惠。

然而，減息的時機和幅度仍存在不確定性，銀行應制訂相應策略以作應對。據他個人估計，若美國通脹受控，聯儲局將如市場預期於年底前開展減息周期，減息效應將於2025年逐漸浮現。

港負資產升幅未算嚴重 近年港人及內地旅客消費模式轉變，導致本地中小企，尤其零售及餐飲業受壓。沈耀文相信，若中小企出現流動性不足等短期危機，銀行並不會停止借貸，只是對其還款能力作更謹慎評估。銀行業近年亦減少集中借貸予個別板塊，並更注重借貸人的流動現金多於抵押品，以管控其信貸風險。

沈認為，雖然近期香港負資產數字有所上升，但升幅未算嚴重，未見大規模違約，因此對銀行而言，樓按仍是安全資產，且銀行需要考慮自身盈利，相信未來不會大規模縮減按揭規模；但考慮到資金成本問題，若息口明顯下調，將有更大誘因予銀行承辦更多按揭。

報告提及生成式人工智能（AI）於銀行應用，畢馬威銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧指，生成式AI最快2025年或以後才出現真正廣泛應用；目前不少銀行正探索如何利用生成式AI。

另邊廂，財經事務及庫務局昨公布公司遷冊制度的公眾諮詢結果及最新立法建議，正推進相關法例草擬，以盡早向立法會提交條例草案，提高靈活性的措施包括接受申請日期前12個月內的最新近財務報表、延長原註冊地撤銷註冊期限等。至於保險和銀行業相關機構申請遷冊前，政府會設置機制要求其先與在港金融監管機構溝通，接受所需評估，以確保妥善過渡安排。

此外，立法會通過優化存款保障計劃的法案，存款保障額上調至80萬元，將於10月1日生效。

本地銀行不良貸款率