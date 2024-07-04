恒指3連揚 中贛首掛插46%年內最傷

恒生指數昨日高開72點，見17,841點，其後升幅一度擴至248點，高見18,017點，最終收市報17,978點，升1.18%；國企指數升80點或1.27%，報6,455點；科技指數漲87點或2.48%，報3,626點。南下「北水」全日淨流入36.42億元，連續第6日錄淨買入，累計210.47億元。

新股市場方面，以招股價上限定價的中贛通信全日「潛水」，盤中高見0.83元，仍較招股價1.25元大跌33.6%，最終以全日近低位0.67元收市，大插46.4%，不計手續費，每手帳蝕1,160元。