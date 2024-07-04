產經

恒指3連揚 中贛首掛插46%年內最傷

港股昨雖做好，但萬八點關口再度得而復失。（中新社圖片） 港股昨雖做好，但萬八點關口再度得而復失。（中新社圖片）
港股昨雖做好，但萬八點關口再度得而復失。（中新社圖片）
港股連升3日，恒生指數昨日再升209點，惟萬八點關口得而復失，全日成交按日縮減4.13%，至1,136.04億元，第二日重上千億元規模，惟首日掛牌的兩隻新股雙雙「潛水」收場，其中內地電訊基礎設施服務商中贛通信(02545)更成為今年首掛跌幅王。
車股炒上 北汽飆6%
恒生指數昨日高開72點，見17,841點，其後升幅一度擴至248點，高見18,017點，最終收市報17,978點，升1.18%；國企指數升80點或1.27%，報6,455點；科技指數漲87點或2.48%，報3,626點。南下「北水」全日淨流入36.42億元，連續第6日錄淨買入，累計210.47億元。
車股「開車」，北京汽車(01958)持股約一成的北汽藍谷與華為合作車款之「享界S9」已量產，北汽股價收升6.89%；理想汽車(02015)再揚逾5.35%，連續兩日成為表現最佳藍籌，累積飆高10.59%；蔚來(09866)亦升4.37%。
異動股方面，有傳體育用品公司李寧(02331)創始人李寧考慮增持公司股份，或引入私募股權合作夥伴，帶挈公司股價升1.61%。另外，波司登(03998)大股東擬折讓9.6%配股，套現17.2億元，盤中一度大冧逾18%，收市仍瀉近16%。
新股市場方面，以招股價上限定價的中贛通信全日「潛水」，盤中高見0.83元，仍較招股價1.25元大跌33.6%，最終以全日近低位0.67元收市，大插46.4%，不計手續費，每手帳蝕1,160元。
5新股孖展認購抽飛
內地國有綜合城市服務及物業管理公司經發物業(01354)甫開市報7.65元，較招股價7.5元升2%，但其後走勢逆轉，最多跌18.66%，收市仍插11.47%，報6.64元，每手帳面虧損258元。
受累上市新股表現失色，招股中的7隻新股，有5隻的孖展認購出現「抽飛」，包括今日「截飛」的百望股份(06657)，其孖展認購9,017萬元，相當於公開發售集資超購逾1.4倍，而同日截止招股的方舟健客(06086)錄1.21億元孖展認購，公開發售超購逾5倍。
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