恒指3連揚 中贛首掛插46%年內最傷
港股連升3日，恒生指數昨日再升209點，惟萬八點關口得而復失，全日成交按日縮減4.13%，至1,136.04億元，第二日重上千億元規模，惟首日掛牌的兩隻新股雙雙「潛水」收場，其中內地電訊基礎設施服務商中贛通信(02545)更成為今年首掛跌幅王。
車股炒上 北汽飆6%
恒生指數昨日高開72點，見17,841點，其後升幅一度擴至248點，高見18,017點，最終收市報17,978點，升1.18%；國企指數升80點或1.27%，報6,455點；科技指數漲87點或2.48%，報3,626點。南下「北水」全日淨流入36.42億元，連續第6日錄淨買入，累計210.47億元。
新股市場方面，以招股價上限定價的中贛通信全日「潛水」，盤中高見0.83元，仍較招股價1.25元大跌33.6%，最終以全日近低位0.67元收市，大插46.4%，不計手續費，每手帳蝕1,160元。
5新股孖展認購抽飛
內地國有綜合城市服務及物業管理公司經發物業(01354)甫開市報7.65元，較招股價7.5元升2%，但其後走勢逆轉，最多跌18.66%，收市仍插11.47%，報6.64元，每手帳面虧損258元。
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