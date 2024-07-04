柏蔚森I研首推最少60戶

新世界營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，首張價單會涵蓋一房至三房單位，主打的兩房戶佔多數。項目示範單位會於本周末起對公眾開放，將採用網上收票，方便身處不同地方的買家，預計下周展開首輪銷售。

遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，項目第1期僅提供48伙三房戶，屬「單邊單位」，可享海景。至於昨日最新曝光的無改動示範單位，以第5座28樓C室為藍本搭建，實用面積560方呎，屬三房一套間隔，層與層之間的高度最高達3.2米。

該單位的大門位置附有儲物櫃，客飯廳以長形開則。浴室內的坐廁及面盆，選用新世界調製的「茄士咩」色，並襯上森綠色調瓷磚。主人睡房設有寬敞轉角玻璃幕牆，同時預留衣櫃位置。

ONE STANLEY洋房下周招標 大額交投轉密，港島南區豪宅趁勢加推。建灝地產的赤柱黃麻角道ONE STANLEY，上載最新銷售安排，推出3號洋房於下周一開始招標發售。

該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，該洋房位於最前排中心位置，實用面積4,689方呎，可享無遮擋海景，屬四房四套連書房。