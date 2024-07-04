新盤消息：意嵐擬下周開價 涉139伙

踏入下半年，新界全新項目加快推盤步伐。旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，昨日率先對傳媒開放項目第1期意嵐的4個示範單位，預計下周三正式對外開放，正籌備下周開價。

集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，首張價單將提供至少139個單位，戶型切合上車客及換樓客需求。集團地產開發部銷售及市場策劃經理辜錦波指，4個示範單位的戶型涵蓋一房至三房間隔。

一房連家具經改動示範單位參照5B座18樓N室搭建，實用面積316方呎，室內以「瑞典蔚藍海岸」為主題設計，採用落地大玻璃趟門連接三合一露台，廚房採開放式設計。

大鴻輝集團的西營盤尚逸周二將首輪未售出的3個一房戶加價，在新售價生效前，該批單位都以舊價成交，昨售出的6樓G室，售價496.67萬元。項目累沽約69伙。