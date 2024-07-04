零售業恐續捱打 協會籲減租三成救亡

香港零售銷售連續3個月下挫，不少商戶叫苦連天。香港零售管理協會主席謝邱安儀直言，一眾大業主及商場非常清楚零售商現時面對的處境，奈何零售商至今縱然可以凍租、減租甚或寬免租金，惟幅度都及不上生意下滑的速度，所以認為業主最少要減租30%。

人力成本升 影響大 她接受媒體訪問時提及，現時租金佔零售商成本比例仍然高企，礙於人手短缺、薪金向上，人力成本同樣已經超出零售商可負擔水平。

至於港人北上消費成風，她指與大灣區互動是大趨勢，香港要認定自身優勢，期望大灣區居民亦視香港為生活圈其中一個地方，吸引他們頻密來港。展望下半年市道，她稱要視乎匯率情況，及內地調高購物免稅額至1.2萬元的效果，如他們來10次，就是12萬元。她也承認，提升購物免稅額的效應有待觀察，部分內地居民由疫情開始已習慣不來香港，需要時間重新習慣來港消費。撇除有關外在因素，她估計本港零售業仍要捱一段時間。

廠商會會長盧金榮則表示，受到匯率影響、全球經濟環境及消費者行為改變，由最新零售業銷貨額數字可見，現時實體店的銷情欠佳。他又指，奢侈品的消費力主要視乎公司客及高收入人士的消費力，公司業績差應酬少，社交活動及送禮自然亦減少，奢侈品需求自然減低，特別是一些高價酒類。

高盛降收租股盈測 北上消費持續之下，他指香港零售市道受很大考驗，期望隨着美國快將步入減息周期，加上中央推出惠港措施，能夠改善下半年零售市道。