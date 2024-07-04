甲廈售價今年或最多挫12%

今年商廈舖位租售價預測

在高息環境下，上半年工商舖買賣市場疲弱，展望下半年，有地產代理預期，該市場中的「以價換量」趨勢將會持續，下半年交投量將較上半年回升約5%，成交價方面，料今年甲級寫字樓租售價跌幅較大，料介乎約6至12%，至於商舖租售價，就以民生區舖位跌幅最顯著，料挫約8至10%。

美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，綜合該公司資料研究部及土地註冊處數據，計及逾億元公司轉讓買賣個案在內，今年上半年工商舖合共錄得約1,646宗買賣，按年減少約22.9%，成交金額約309億元，按年微升約4.9%。不過，今年第二季的工商舖買賣較第一季多，相信是政府撤辣後，業主降低物業叫價，帶動成交量回升。

民生區舖租金睇跌10% 他預料，下半年的工商舖交投量將較上半年增長約5%，若聯儲局在期間較早時間開始減息，交投量有望增約一成，全年工商舖整體成交量將錄約3,350至3,450宗。

美聯商業董事李鎮龍指出，上半年商廈成交量錄約344宗，按年減少約29.4%，成交金額按年上升約47.2%至約135.8億元。商廈租售價方面，指標甲廈價格和租金上半年累跌約11.2%及約6.7%。他預料，今年全年整體甲廈售價會下跌約10至12%，租金則下挫約6至8%，而全年成交量料錄約700宗。

另外，美聯旺舖董事梁國文稱，今年上半年商舖成交宗數約460宗，按年下跌約12.4%，金額則約102.86億元，按年下跌約6.3%。展望下半年核心區舖位的售價微升約2%，租金也漲約5%以內，全年料做價平穩，租金漲約半成。惟民生區繼續受北上消費熱潮影響，該區舖位下半年的售價及租金均下跌約5%以內，今年租售價則分別下調約10%與約8至10%。