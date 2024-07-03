世界紛亂謀自保 經貿倒退必釀禍

俄烏戰爭打了逾兩年至今尚未見終點，中美博弈範疇愈來愈廣，鬥爭也愈來愈精準，意味對全球經貿衝擊只會愈來愈大；加上今年多地選舉，歐洲亂局當前，又有美國大選壓軸，各地為求自保，更多傾向奉行貿易保護主義，關門自保。可這短視之途非但沒能解決問題，貿易自由化受挫，不利新經濟發展，更有機會令全球陷入長期停滯。各方得為應對更長期、更困難的營商環境做好心理準備。

其實俄烏戰爭不單純是區域戰爭，更是象徵着東、西方意識形態的國際鬥爭。歐美聯成一線對付俄國，祭出嚴厲制裁；沒有歐美的強大經濟與軍事支持，烏克蘭豈能捱到今時今日。俄國早已施行去美元化，亦以能源實力讓歐洲一嘗能源危機之苦，歐美通脹問題仍未完全解決，尤其美國減息周期遲遲未啟動。惟俄國經濟並未有因此倒下，與中國、印度等國家的貿易往來未斷，反映如今世界大事不再是歐、美可以說了算。數十載的西方霸權受挑戰，不會是三、五年就能鬥得出結果，說明眼前的世界紛亂僅處啟端，遠未見終點。

軍事上如是，再看經濟領域，中美博弈是主戰場，美國正不斷收緊對中國科技業的制裁，本質就是非關稅壁壘的一種；如今更帶頭狂加中國戰略商品關稅，歐洲緊隨其後，其他經濟體有見全球產業鏈與供應鏈重塑，都調整產業適應新環境。美國主導着全球製造業去中國化，渲染中國產能過剩，商品有傾銷往全球威脅論。在本地經濟壓力下，部分經濟體開始受單邊主義、貿易保護主義和反全球化思潮所動搖，密謀參與關稅戰役以增加關稅壁壘，將價廉物美、極具競爭力的中國商品拒諸門外，意味昔日的貿易自由化正遭受重大挫折。

客觀上，歐美等經濟體對中國商品需求下降，中國產能過剩，除了加大內部需求加速消化外，出口自是主要銷路。不過，不能單以此論點就認定中國將商品傾銷全球。中國製造業升級改造見成效，中高端製造業產品行銷海外，靠的不單純是低價，而是質量及性價比來搶佔市場份額。

美國將自身管理經濟不善、債台高築、製造業職位流失歸咎於中國，從而打貿易戰來打壓中國，卻以「產能過剩」、「傾銷」等罪名諉過於中國，一旦成為風氣，意味全球貿易將收縮，甚或背離經濟效益，對全球發展將是一場災難，唯一得益者是全球第一避險貨幣的美元，只有美元受捧，信用下跌的美國債券才不愁沒買家，美國始可繼續以債度日。

近期有看好亞洲的國際金融機構開始調整樂觀態度，減慢擴張步伐、減少人手和各種開支，為迎面而來的全球經濟冷鋒作好準備。企業都明白美國經濟已成為威脅全球經濟可持續發展的最大炸彈，但奈何要改變美元體系主導的經濟模式需時。到底諸地能否堅持對抗逆全球化力量，堅持貿易合作，共同維護多邊貿易體制，重塑互惠共贏的全球價值鏈，且別指望白宮易主會帶來突破，中國與亞洲諸地的取態才是關鍵。