輪商精選：比亞迪好友留意25506
內地多家車企公布月度銷售數據，比亞迪股份(01211)第二季度的電動及混合動力汽車銷售創紀錄，主要受新技術及減價刺激消費者需求帶動。在4至6月期間，該企售出逾98萬輛乘用車。6月份的電動和混合動力乘用車銷量達到34萬輛，亦創下月度紀錄。但有分析指，第三季內地車廠的銷售前景未必持續向好，部分車企可能提供進取價格，或削弱盈利能力。市場亦憂慮歐盟對內地出口電動車加徵關稅的影響未浮現。
比亞迪股價周二先升後回，失守230元關。如投資者欲趁低吸納好倉，可留意認購證25506，行使價300.19元，實際槓桿5倍，明年5月22日到期。如擬部署追沽可注意認沽證24829，行使價184.2元，實際槓桿6倍，今年12月20日到期。
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