大行觀點：美匯勢強 歸因經濟硬淨

環球經濟在2024年料增長2.8%，高於早前預測的2.6%。大部分主要經濟體在未來18個月內，有望實現超出預期的增長。在今年，美國仍是環球經濟增長主要動力，過去實際工資增長有望支撐全年消費支出增長。

美國強勁消費支出，將繼續支持環球製造業復甦。該趨勢加上地緣政治風險升溫，以及能源轉型，意味着大宗商品價格或進一步上升。然而，大宗商品價格上升將令通脹放緩的過程更複雜，所需時間亦可能比預期更長。

環球經濟增長步伐不一，將令美國聯儲局成為最後一個減息的主要央行。因此，儘管經常帳和財政赤字擴大，最終將對美元構成壓力，但短期內美元似乎將在更長時間保持強勢。整體而言，環球經濟穩健增長、沒有迹象顯示美國經濟即將陷入衰退，以及通脹緩和趨勢持續。

通脹高 減息前景存疑 雖然今年初美國經濟疲軟，但預期全年仍錄得2.7%的增長。家庭消費維持強勁，第一季表現穩定，有望為第二季度的強勁增長奠定基礎，亦足以彌補政府支出疲弱所帶來的影響。

就業職位錄得強勁的增幅、實際工資增長良好及消費信心提升，內需有望保持強勁。出口主導行業將受惠於環球商品周期復甦，但在美國總統大選之前，投資市場或保持低迷。2024年消費者物價指數（CPI）的按年升幅預測，由2.7%上調至3.1%。

當通脹充分回落和就業市場情況實現平衡，能讓政策制訂者有信心減息。目前預期2024年聯儲局將減息兩次，少於早前預期的3次。在風險因素不明朗的背景下，減息時間或將延遲及次數減少，甚至可能不減息。

歐元區GDP望加快復甦 歐元區方面，經濟展望與此前的預測大致相同，但預期經濟周期性低迷和復甦的步伐加快，故此，對歐元區2024年國內生產總值（GDP）的增長預測從0.7%上調至0.9%。

當地通脹維持的時間較預期更長，部分原因是能源價格，皆因各國政府取消能源補貼，以及中東地緣政治事件導致油價上升，所以將2024年的通脹預測由2.1%上調至2.3%。

隨着歐元區內需求和經濟增長回復至高於預期的水平，企業剩餘產能缺乏（尤其是勞動力），將會導致工資再度上漲，從而迫使企業上調價格。儘管歐元區正逐漸擺脫經濟周期性衰退，但失業率仍接近數十年以來的低位，這凸顯了人口老化和囤積勞動力所帶來的影響。

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