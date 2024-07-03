佳源屯門商用物業遭接管標售

世邦魏理仕表示，上述一籃子物業出售是透過密封投標流程提交報價提案，截標日期為今年7月17日。其中，新合里1號樓高10層，總建築面積約79,504方呎。新合里3號樓高30層，地下至1樓為停車場，大樓設有320個寫字樓單位，當中上述標售的單位涉及樓面面積共約16萬方呎，部分連租約。

資料顯示，佳源國際控股早於2022年透過其他代理放售新合里1號全幢連命名權，當時意向價約7.8億元，毗鄰的新合里3號滙賢一號則放售最頂4層商業樓層，每層意向價約8,835萬元。

鄧成波家族屯門酒店被銀主放售 此外，鄧成波家族持有的悅品度假酒店‧屯門早前已淪為銀主盤，高力及萊坊（香港）承接管人命委託為聯合代理出售該項目。酒店位於屯門建豐街4號，樓高共14層，於1982年落成，並於2019年進行活化，總建築面積約22.71萬方呎，提供430間客房，共有23個停車位。