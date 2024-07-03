未補價公居屋交投破頂 半年暫2549宗 飆1.4倍

受惠於樓市撤辣及白居二買家湧入市場，今年未補價第二市場公屋及居屋交投理想。香港房屋委員會資料顯示，上半年同類市場成交暫錄2,549宗，較去年下半年勁增逾1.4倍，創2002年有紀錄以來的半年新高。

資料顯示，去年下半年錄得1,051宗未補價買賣，今年上半年明顯增加1,498宗。若相比去年同期所錄的2,219宗舊高位，是次將成交紀錄進一步推高約14.9%。

凱樂苑首6月54宗 事實上，樓市辣招取消後，白居二買家入市態度更加積極。其中，今年4月同類成交更多達850宗，屬於有紀錄單月次高，緊接5月雖明顯回落，但仍錄得559宗的高成交量水平。至於該會最新公布6月暫錄232宗第二市場成交，以同期計則按月減少約38.5%，而有關宗數本月中會再有調整。

以屋苑作統計，新居屋繼續成為買家追捧對象，據有關資料，長沙灣凱樂苑於上半年錄得54宗成交，較去年下半年的34宗，大幅增加約58.8%。此外，天水圍屏欣苑也有不俗承接力，首6個月累錄34宗交投，按半年計急升逾1.4倍。

華明邨194萬易手 儘管第二市場仍有一定購買力，但近期市況回落，放盤業主亦要減價吸客。中原蔡天賜指出，粉嶺公屋華明邨富明樓高層13室，實用面積約443方呎，兩房設計，原以約210萬元第二市場價放售，減價後獲綠表上車客以約194萬元承接，呎價約4,379元。

世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋富寶花園1座中層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，以340萬元未補價售出，呎價約5,743元。