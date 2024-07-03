半新盤慘變蝕本貨

環海‧東岸貶248萬 尚悅‧嶺蒸發逾30% 樓市氣氛急轉直下，各區半新盤已淪為「蝕本貨」，市場接連錄得一手業主虧損出貨個案，而且蝕幅驚人。紅磡環海‧東岸海景一房跌價近250萬元，元朗尚悅‧嶺做價亦險守「3球」追平低位，兩單位樓價同於2019年至今蒸發超過三成。

中原葉文浩表示，上述環海‧東岸1A座高層H室，實用面積約322方呎，原以約580萬元放售，放盤約一個月即減約35萬元，以約545萬元售出，成交呎價約16,925元。原業主於2019年10月以793.4萬元向發展商買入單位，當年呎價約24,640元，不足5年帳面損失約248.4萬元或約31.3%。

形薈持7載輸近3球 市場消息指出，上述尚悅‧嶺2座低層B室，實用面積約279方呎，以一房設計，劈價約60萬元，成交價300萬元，屬項目最低價成交個案之一，呎價約10,753元。單位2019年2月一手購入價約437.8萬元，不足5年半跌價約137.8萬元，蝕幅約31.5%。

筲箕灣形薈亦有一手業主慘輸離場，資料顯示，項目1B座高層B室，實用面積約357方呎，原業主於2017年6月以購買樓花形式入市，當時作價約958.4萬元，近期以660萬元售出，呎價約18,487元，持貨約7年帳面勁蝕約298.4萬元，跌幅約31.1%，料為屋苑貶值幅度最大個案。

此外，2022年9月展開銷售的粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue，最新已有業主蝕讓沽貨。消息指出，屋苑C座低層15室，實用面積約221方呎，開放式間隔，4月叫價約297萬元放盤，減價後剛以288萬元售出，呎價約13,032元，原業主持貨不足兩年帳面速蝕約28.29萬元或約8.9%。該盤現時有約13個二手放盤，一般以一手購入價水平放售，叫價約330萬元起。

事實上，仲量聯行《香港住宅銷售市場綜述》報告指，按照差餉物業估價署私人住宅售價指數，整體二手住宅價格已回落至2016年水平，近期新盤開價回落幅度更顯著，較2015年同類項目低逾10%，對二手樓價增添下調壓力。

代理人數創6年低 近期市況轉弱，地產代理人數亦進一步萎縮，地產代理監管局數據顯示，截至6月底持牌代理錄38,918人，按月再少125人，連跌兩個月並創逾6年新低，相比2022年2月所錄的42,408人歷史高位，至今已流失多達3,490人。而代理分行數量同步下跌，上月錄得6,802間，按月再縮減31間，亦連跌兩個月。

近期一手業主蝕讓沽貨實錄