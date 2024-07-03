簡訊一覽
●消息指出，滙豐控股(00005)正在減慢招聘，並控制投資銀行部門的差旅開支。具體而言，近幾個月一些部門有人離職後不會再補聘，一些則索性暫停招聘，但不涉及面向客戶的崗位，而投行方面則鼓勵出差者一日至少見客3次，務求盡用出差時間。
●三菱日聯金融集團6月27日於場內減持維他奶國際(00345)39.8萬股，每股均價6.2411元，持股量由15.03%降至14.99%。
●勵晶太平洋(00575)早前宣布擬向獨立第三方曲靖黑金能源全數出售曲靖大為焦化制供氣25%持股，現金代價為800萬元人民幣。該企表示，經審慎考慮及討論，買賣雙方已決定不繼續出售事項，而終止出售事項將不會對集團業務、營運或財務狀況產生任何重大不利影響。
●微創腦科學(02172)預期今年上半年收入約4億至4.1億元人民幣，按年增34至37%，原因包括海外業務收入按年升約70至90%。
●阿里巴巴(09988)今年第二季以58億美元回購6.13億股普通股，相當於7,700萬股美國存託股，計入股權激勵計劃下發行的股份後，季內流通普通股減少4.45億股，淨減少比例為2.3%；截至6月30日，董事會授權的股份回購計劃額度尚餘261億美元，有效期至2027年3月。
●恒指公司將於8月16日宣布第二季恒生指數系列檢討結果。恒生指數系列的成分股變動將於9月9日生效。
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