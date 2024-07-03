紅海貨運續受阻 航運股集體炒上

馬士基行政總裁柯文勝表示，上述情況持續愈久，對航運公司成本愈高，雖然高運費屬暫時，惟仍未知道能收回多少成本，以及需時多久才能收回成本。

颶風影響 期油兩月高 油價方面，隨着加勒比海颶風「貝里爾」（Beryl）迅速增強為4級颶風，市場正關注颶風對墨西哥灣的石油生產及煉油廠構成影響，加上以色列總理內塔尼亞胡最新提及，以軍正朝向消滅哈馬斯的最後階段，反映天氣因素以及地緣政局均轉趨緊張。

紐約期油及布蘭特期油昨續創兩個月新高，各升0.68%及0.66%，每桶報83.94美元及87.16美元。

至於觀望美國本周公布的就業數據，金價昨日變動不大，現貨金曾微跌0.18%至每安士2,327美元。分析認為，金價在6月低位2,287美元應見支持，若然突破2,340美元，金價可能會挑戰2,345美元。

另華爾街著名大好友、Fundstrat Global Advisors共同創始人Tom Lee看好比特幣在下半年大幅反彈，料今年仍有可能升抵15萬美元。他解釋，近期比特幣遭遇拋售潮，源於已破產的比特幣交易所Mt. Gox擬以比特幣和比特幣現金向債權人償還款項，但畢竟事件負面影響終究消退，所以短暫陣痛過後，比特幣下半年應會出現另一波漲勢。比特幣昨微跌0.39%，每枚報62,541美元；以太幣跌0.98%，每枚報3,441美元。