澳洲曾考慮加息 憂就業惡化

澳洲央行會議紀錄顯示，該央行曾考慮加息以壓抑通脹，惟最終未有行動，部分原因是考慮到勞動力市場急劇放緩的風險。澳元兌美元昨曾報0.6652；兌港元報5.1933。

上月會議紀錄顯示，該央行曾考慮加息，因懷疑政策的限制程度，未足以將目前4%的通脹率控制在2至3%的目標內。若認為通脹回歸目標的速度較之前預期慢，或總需求與總供應之間的差距下跌速度不夠快，可能需要加息。

該央行認為，6月把利率維持在12年高位4.35厘的理由「更為充分」，因經濟發展仍大致符預期，通脹有望在2026年重回目標，產出增長仍疲弱，勞動力市場面臨下行風險，空缺率跌預示未來走勢疲弱。從歷史上看，失業率若開始上升，或會快速向上；企業破產持續快速上升也令人憂慮。

鑑於目前經濟不確定性加劇，委員們強調密切關注經濟數據動態的重要性。澳洲央行已連續5次維持利率於4.35厘的12年高位不變，自2022年5月以來累計上調4.25厘。

新西蘭新屋動工許可跌23% 此外，新西蘭統計局公布，截至今年5月底止一年，當地批出34,851份新屋動工許可，較對上一年同期減少23%；5月單月批出3,175宗許可，按年跌15%；經季調後，5月按月跌1.7%，前值跌2.1%。

另有外媒引述印尼官員指，擬對從鞋類到陶瓷等進口產品徵收100至200%的保障性關稅，以保護國內產業，皆因貿易戰導致中國產品出現供過於求。為此，印尼當局正起草一項新的部級法規，估計待相關法規發布後將會公布新關稅政策。