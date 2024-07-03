鮑威爾似鴿還鷹 道指早段軟

美國聯儲局主席鮑威爾發表「似鴿還鷹」的言論，10年期美國國債孳息率續處於4.4厘以上，美股周二早段軟，道指曾跌83點，低見39,085點；標指跌16點，低見5,458點；納指曾跌77點，低見17,802點。

鮑威爾稱，近期物價數據反映美國處於通脹回落的路途，但美國經濟與就業俱強勁，「我們有時間等待，做出（減息）正確的決定……這是我們現在計劃要做的事」，並引述外界認為，美息不會重返非常低的狀態。

加拿大皇家銀行（RBC）將標指今年底目標調高7.5%至5,700點，更說按其5個模型推測的目標價中位數高達6,159點，但短期內回調5至10%的風險有所上升，下半年最大的不確定性當數美國消費和大選。

英偉達傳遭法反壟斷起訴 英偉達（Nvidia）於人工智能（AI）晶片領域獨佔鰲頭，樹大招風，市傳公司恐遭法國反壟斷機構起訴。法國當局之前已經調查雲計算行業，並於去年特別對圖像晶片進行突擊調查。

法國上周五再就生成式AI的競爭發表報告，提到晶片公司濫用市場地位的風險，但由於法國正向英偉達出手，據報歐盟委員會不會擴大對該企的初步審查。英偉達股價早段曾回落2.63%。摩根士丹利指，英偉達仍有強勁的催化劑，對H20晶片產量及對其強勁需求消除了該行對Blackwell推出前的擔憂，目標價上調至144美元，維持「增持」評級。

微軟全關閉內地實體門店 微軟上一任行政總裁保曼的功過不無爭議，但繼任人納德拉大力發展雲端和AI，推動公司股價暴漲，惠及保曼的身家周一首次超過舊老闆，即公司創始人蓋茨，達到1,567億美元，為全球第6大富豪。微軟股價周二早段跌0.79%，另公司決定本月起關閉內地所有實體門店，保留網上及合作夥伴的銷售渠道。

另外，美國總統拜登及極左派參議員桑德斯稱，諾和諾德必須大幅下調減肥藥Wegovy和糖尿藥Ozempic的售價，不然美國保健制度會破產。諾和諾德股價曾跌4.39%，推出同類產品的禮來亦曾挫3.92%。

Tesla及其對手Rivian上季電動車交付量勝預期，股價分別曾升9.83%及6.46%。