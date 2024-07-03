歐上月核心通脹超預期 減息機會降

歐盟統計局公布，歐元區6月消費物價指數（CPI）初值按年升2.5%，符合市場預期，增幅較5月的2.6%放緩；扣除食品和能源價格的核心CPI按年升幅雖然持平於5月的升2.9%，但稍高於市場預期的2.8%。

Euro弱見8.36港元 儘管通脹高於歐洲央行目標的2%，令本月的減息機會下降，歐元匯價在數據出爐後仍曾跌0.27%，低見1.0709美元，兌港元低見8.3688。

細分之下，6月歐元區服務業通脹持平於5月的4.1%；食品、酒精、煙草通脹2.5%，較前值降0.1個百分點；能源通脹亦較前值低0.1個百分點至0.2%。另外，歐元區5月失業率為6.4%，與前值和市場預期相同。

事實上，儘管通貨膨脹率正在下降，但速度緩慢，一些歐洲央行管理委員會成員將對利率下調的速度持謹慎態度。歐央行行長拉加德就稱︰「需要時間來收集足夠的數據，以確定高於目標通脹的風險已經過去」，其言論加強外界對歐洲央行7月按兵不動的預期。她在講話中未有提及法國大選，亦沒有就歐央行未來道路提供具體指引，重申將依據數據作決定。

副行長德金多斯（Luis De Guindos）昨日則表示，地緣政治風險、烏克蘭和中東等地區的戰事、法國大選等，都使評定未來幾個月的經濟和物價走勢變得複雜。故他說，可以幾肯定央行沒有已選定的利率路線。

ING估9月才出手 市場普遍對本月減息不抱期望。荷蘭國際集團（ING）表示，上月歐元區服務業通脹高企，令核心通脹難以下降。而且由於勞動力市場強勁，為薪酬上升添動力，加上今年歐洲經濟整體勝去年，都令歐洲央行有能力再等通脹回落才行動，最快都要等到9月，暗示今個夏天央行的動作將呈悶局。

歐盟個別國家方面，德國日前公布的6月CPI按年升2.2%，較前值2.4%放緩，也低於市場普遍預期的2.3%。貝倫貝格銀行經濟學家Felix Schmidt表示，歐元區最大經濟體德國的通脹放緩，加上其他主要經濟體法國和西班牙的通脹亦有相似走向，將提高歐央行在9月減息的能力。