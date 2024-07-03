日圓38年低 或見4.56港元

領航：倘央行削買債失望 Yen價再貶5% 雖然上周五美國通脹數據出爐，惟昨未見日本央行干預匯市，日圓兌每美元周一續徘徊38年低位，亞洲市曾跌至161.77，每百日圓兌4.83港元。基金公司領航（Vanguard）認為，若日本央行本月縮減買債規模，卻未能提高債券孳息率，反映調整幣策舉措令市場失望，料日圓兌每美元跌至170水平，意味每百日圓低見4.56港元，較現價有半成貶值空間。

Vanguard國際利率主管Ales Koutny解釋，日央行雖承諾本月31日公布削減每月6萬億日圓買債計劃的細節，不過一旦規模只有5.5萬億日圓，甚或每月5萬億日圓，圓匯朝向170發展將不是夢。

息差問題亦是圓匯跌跌不休的另一原因。日本10年期國債孳息率昨報1.09厘，按日升2.5點子，低過美國10年國債孳息率的約4.45厘，可見資金看淡圓匯背後有一定道理。

財務大臣鈴木俊一昨稱，不評論「口頭干預」對匯市成效如何，僅重申政府立場無變，匯率水平由市場決定，反映各種因素的綜合影響，包括通脹、經常帳餘額、市場信心和投機行為，當局將繼續密切關注市場。

日股升3日 重越四萬關 不過，日本股市升足3日，日經平均指數重上40,000點關，收報40,074點，升443點或1.12%，為3月29日以來再次企在40,000點之上收市。東證指數（TOPIX）升32點或1.15%，收報2,856點。

個股方面，東證指數最大權重股豐田汽車收升1.49%，報3,333日圓；半導體相關股亦走強，晶片設備巨擘東京電子（Tokyo Electron）漲0.66%，測試設備商愛德萬測試（Advantest Corp）漲0.93%。股神巴菲特投資旗艦巴郡持有的日本5大商社——三菱商事、伊藤忠商事、三井物產、丸紅和住友商事升1至3%。

南韓物價漲2.4% 近一年低 投行野村認為，一旦特朗普在11月美國總統大選勝出機會升，投資者會加大力度買入日本股票，反手沽中國股票，因歷史數據反映特朗普勝算升，日本股市往往跑贏中國股市，又指日股短期內上升機會較高。

另邊廂，南韓6月消費者價格指數（CPI）按年升2.4%，低過5月及市場預期的2.7%，是去年7月後最低；按月則跌0.2%，是7個月以來首跌。

當地科技旗艦三星電子勞資談判有傳出現分歧，工會正號召工人下周一至三罷工，目前正確定有多少工人參加，冀以此建立更透明的獎金和休假制度，並冀三星能將工會視為平等夥伴。分析指，罷工不會對三星晶片產量有重大影響，因三星大部分生產都是自動化，但影響最終取決於參與罷工的工人數目及罷工時間。

每百日圓兌港元走勢