《TheNextwave XX24》圓滿結束 樂迷愉景灣沙灘盡情狂歡

今年夏天，香港盛事活動不斷，其中全港最大型沙灘音樂節《TheNextwave XX24》已於上個周末一連兩日在愉景灣大白灣沙灘圓滿舉行。沙灘音樂節由恒生銀行全力支持，現場氣氛高漲，充滿着音樂、歡呼尖叫聲及興奮的氛圍。

恒生全力支持 表演陣容強勁 連續第二年舉辦的TheNextwave沙灘音樂節演出陣容強勁，首日率先登場的有Tyson Yoshi、YT周殷廷、Lolly Talk、RubberBand等多位本地人氣歌手和音樂組合，而台灣組合五堅情4位成員（陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒）則在第二日連同本地音樂組合ToNick、KOLOR等接力演出。兩日的沙灘音樂派對上，台上連場勁歌熱舞，加上DJ打碟的強勁節拍，全場氣氛High爆。

《TheNextwave XX24》亦設置了大型水上樂園、遊戲區及飲食攤位，吸引眾多本地樂迷及境外遊客欣賞精彩的音樂演出之餘，還可在水上滑梯盡情玩水打卡，邊聽歌邊品嘗美食，享受夏日樂趣。