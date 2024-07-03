OneDegree寵物保險業務佔90%

虛擬保險公司OneDegree表示，留意到疫情後香港關注寵物保險的人有上升的趨勢，寵物保險的需求量大，佔公司整體業務比例，由去年的87%增至現時佔整體的90%。

三成新保單選危疾附加保障 OneDegree表示，今年5月全面升級其全港唯一寵物CEO Plan，將尊寵計劃的年度保額上限，提升至10萬元，以回應客戶的需求；同時加入全港首創獨有寵物危疾附加保障，為癲癇、四肢癱瘓或髕骨脫骹（移位）3項寵物常見危疾提供現金保障。

該企寵物危疾附加保障推出首天，已有61%首次投保全港唯一寵物CEO Plan的寵物主人選擇相關附加保障。截至6月底，即寵物危疾附加保障試行推出約一個月，平均選擇寵物危疾附加保障的比例於新保單之中高達30%。雖然OneDegree仍未開始市場推廣活動，在客戶的口耳相傳下，6月寵物CEO Plan網頁的瀏覽數量較5月增34%。

該企在6月中向所有投保寵物危疾附加保障的投保人發出網上問卷調查。問及客戶選擇寵物危疾附加保障的原因，選擇「希望全面保障毛孩的醫療需要」的客戶超過74%，其次為認為「危疾醫療費用昂貴」達40%。