工信部等發布AI產業建設指南

為引領新一輪內地科技革命和產業變革的基礎性和戰略性技術，人工智能（AI）正成為發展新質生產力的重要引擎。昨日中國工信部等4部門正式印發新版《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南》，明確提到2026年標準與產業科技創新的聯動水平持續提升，新制訂國家和行業標準50項以上，引領AI產業高質量發展的標準體系加快形成。

涉多項標準 優化聯動機制 早在2020年，中央網信辦、工信部等曾發布《國家新一代人工智能標準體系建設指南》，形成以標準支撐AI高質發展的初步格局。相比之下，新版指南的關鍵領域技術標準新增大模型、智能體等板塊。

新版指南稱，關鍵技術標準主要包括機器學習、知識圖譜、大模型、自然語言處理、智能語音、計算機視覺、生物特徵識別、人機混合增強智能等12項標準。到2026年，有關開展標準宣傳及貫徹理解方面，負責推廣企業逾1,000家，標準服務企業創新發展的成效更凸顯。參與制訂國際標準共20項以上，並將深化國際標準化交流與合作，與全球產業鏈上下游企業共同制訂國際標準。

此外，要優化產業科技創新與標準化聯動機制，加快AI領域關鍵共性技術研究，推動先進適用的科技創新成果高效轉化成標準。受新政帶動，滬深兩市AI板塊向上，科創訊息、匯金科技均升停板，宏景科技亦升近19%。