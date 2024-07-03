人幣續創逾7個月低 滬股升兩日

作為低息貨幣的人民幣匯價繼續承壓，官方開出的人民幣中間價周二報7.1291兌每美元，按日轉跌26點子，再創去年11月21日後的逾7個月新低。同日，人民幣在岸價迅速跌穿7.27算，離岸價在亞洲交易時段續失守7.3算，甚至低見7.3091，均創逾7個半月新低。不過，中國人民銀行日前預告快將啟動國債賣出操作以穩定債市之後，A股趁勢連升兩日。

人民幣在岸價昨午4時30分報7.2714，按日跌30點子，續貼近交易區間下限，並創去年11月14日來低位。業界估計，人民幣離岸價或快將跌穿7.31算，但判定將觸及下個重要阻力位7.34水平仍為時過早。

兩利好消息推動 茅台彈逾3% 7月開局首日，人行決定在近期開展國債借入操作。業界認為中方可能更多將其定位於基礎貨幣投放管道和流動性管理工具，此舉對權益市場也會有較大影響下，刺激滬綜指在7月連漲兩個交易日，昨收報2,997點，差點重上三千點大關。惟深成指昨轉跌0.97%，深圳創業板指數更連跌3日，各收報8,812點及1,665點，後者創近5個月收市低位。

值得留意，滬市重磅股貴州茅台昨日股價反彈3.49%，收報1,490.7元（人民幣‧下同），主要受兩大利好消息推動。內媒指，一是該企日前在京召開投資者交流會，提及會做好市值管理；二是茅台醬香酒營銷公司擬發通知，稱旗下產品茅台1935已超進度完成今年各項任務，即日起暫停投放相關合同計劃。

傳基金要求經紀商削交易費 惟大市交投仍冷，滬深兩市全日成交額約6,447億元，外資透過滬深股通淨沽出55.27億元。另外，市傳內地部分大型公募基金要求貨幣經紀商降低交易費用，冀交易費低至三折。